AKP'ye transfer oldu: 'Geleneği' bozmadı

AKP’ye geçen belediye başkanlarının dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da katıldı.

Daha önce Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AKP’ye geçişlerinin ardından yaptıkları paylaşımları yoruma kapatmasının ardından, bu kez Yıldız da parti değişikliğini duyurduğu mesajını yorumlara kapattı.

AKP’ye katılan Onur Emrah Yıldız’ın paylaşımı şöyle:

"Son yerel seçimlerde bana hayatımın görevini; kendi ilçeme, sizlere hizmet etme yetki ve sorumluluğunu verdiniz.

O günden itibaren hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışla herkesin belediye başkanı olmak; tüm dinamikleri dikkate alarak ilçemizin ve belediyemizin kronikleşmiş sorunlarını çözmek, ortak geleceğimizi inşa edebilmek için insanüstü bir gayretle çalışıyorum.

Sizler de iyi biliyorsunuz ki; gelinen noktada, siyasetin odağına kısır çekişmelerin yerleşmesi ve çözüm arayışlarımızdaki siyasi ve ekonomik zorluklar, yerel hizmetleri de sekteye uğratan boyuttadır. Hizmet üretebilmek, artık siyaset üstü bir bakış açısı gerektirmektedir. Yerel yönetim eylem gerektirir; ete kemiğe bürünmüş, elle tutulan işler yapmayı gerektirir. Ancak, bu zeminde, belediyemizin geçmişten gelen yüklerini hafifleterek Çiğli'nin ihtiyaç duyduğu en elzem yatırımları, büyük projeleri hayata geçirmenin yolları inanılmaz ölçüde daralmıştır. Kaldı ki; bu durumun olumsuz sonuçlarını asıl ve en derinden yaşayan sizlersiniz.

Vicdanım ve aklımın sesi; "Önce Çiğli, önce hizmet” dedi.

Bu nedenlerle; Çiğli için doğru olduğunu düşündüğüm bir karar aldım. Hizmet yolculuğuma Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında devam edeceğim.

Bugün; merkezi ve yerel idarenin aynı düzlemde, birebir çalışmasının; hizmet ve yatırımlarımızın etkin ve hızlı olması adına en doğru yöntem olduğunu düşünüyorum.

Benim için her zaman "Varsa yoksa Çiğli” oldu, olmaya da devam edecek.

2,5 yıldır sokaklarda, aranızdayım; hepinizin aklından ve kalbinden geçenleri biliyorum ve bana dün olduğu gibi bugün ve yarın da güvenmenizi, yanımda olmanızı istiyorum. Çünkü; bu kararımın arkasında kişisel siyasi kaygılarım ve geleceğim değil, sizlerin beklentileri ve Çiğli'nin geleceği var. İlçemin her ne olursa olsun hak ettiklerine kavuşması var.

Amacımız; köklü çözümler üretmek, büyük eserler bırakmak.

Bu görevlerin, makamların gelip geçici olduğunu hepimiz biliyoruz. Önemli olan; var oluşumuzun ve hayatın bize yüklediği misyonun gereğini yapabilmektir. İlkelerimizden taviz vermeden; sözlerimizi yerine getirmek, yıllardır ötelenen sorunlarımıza köklü çözümler üretmek; eserler, izler bırakmak, başarı öyküleri yazabilmektir.

Çiğli için kurduğumuz hayaller ve hedeflerimiz her şartta ortaktır ve bu asla değişmeyecektir."