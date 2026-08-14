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AKP'ye yeni milletvekili ve belediye başkanı 'transfer'leri yolda: CHP'den seçilen isimler de aralarında!

AKP'ye yeni milletvekili ve belediye başkanı 'transfer'leri yolda: CHP'den seçilen isimler de aralarında!

14.08.2026 12:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'ye yeni milletvekili ve belediye başkanı 'transfer'leri yolda: CHP'den seçilen isimler de aralarında!

AKP'nin 25'inci kuruluş yıldönümü kapsamında partiye katılacak üç milletvekili ve CHP listelerinden seçilmiş üç belediye başkanına rozet takılması bekleniyor.

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AKP'nin kuruluşunun 25’inci yıl dönümünün kutlanacağı Ankara’daki Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek geniş katılımlı programda, partiye yeni katılımların da ilan edilmesi bekleniyor.   

25’inci yıl kutlamalarında, İYİ Parti’den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş’ın AKP’ye katılacağı belirtiliyor.

Gürban, 'Çerçeve yasa' oylamasında İYİ Partili diğer milletvekilleriyle birlikte 'hayır' oyu kullanmıştı. 

Ayrıca feshedilen Gelecek Partisi’nin milletvekili Mustafa Bilici’nin de AKP saflarına geçeceği iddia ediliyor. 

Yeni transferlerle birlikte AKP'nin vekil sayısı 277'den 280'e yükselecek. 

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CHP'Lİ 3 BAŞKAN DA YOLCU

AKP'nin kuruluş yıldönümü kutlamasının, CHP’den seçilmiş belediye başkanlarının transferine de sahne olacağı öne sürülüyor. 

Buna göre, Ankara'da Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve Tekirdağ'da da Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu AKP’ye katılacak.

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ANKA'ya konuşan Odabaşı, AKP'ye geçeceği iddialarını doğrulayarak "Daha iyi hizmet, daha motive hizmet yapabilmek için böyle bir karar aldım. 91 yıllık siyasi geçmişimizi baz alarak bu kararı reddediyordum ama son siyasi gelişmelerden sonra artık doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum" dedi.

 

 

İlgili Konular: #AKP

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