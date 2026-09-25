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AKP 'yeni anayasa' için parti turlarına hazırlanıyor: Erdoğan’a sunum sonrası takvim netleşecek

AKP 'yeni anayasa' için parti turlarına hazırlanıyor: Erdoğan’a sunum sonrası takvim netleşecek

25.09.2026 09:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP 'yeni anayasa' için parti turlarına hazırlanıyor: Erdoğan’a sunum sonrası takvim netleşecek

AKP’nin yeni anayasa için oluşturduğu komisyon, 20’yi aşkın toplantının ardından hazırladığı “anayasa siyaset belgesi”ni AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunmaya hazırlanıyor. Sunumun ardından siyasi partilerle yapılacak görüşmelerin takviminin netleşmesi beklenirken, AKP kaynakları mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden vazgeçilmesinin gündemde olmadığını belirtiyor.
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AKP’nin yeni anayasa çalışmaları kapsamında oluşturduğu komisyon çalışmalarında son aşamaya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyonun 20’yi aşkın toplantı sonucunda hazırladığı “anayasa siyaset belgesi”nin önümüzdeki günlerde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması planlanıyor. 

Erdoğan’a yapılacak sunumun ardından AKP’nin siyasi partilere yönelik ziyaret takviminin netleşmesi bekleniyor. Türkiye gazetesine konuşan AKP kaynakları, partiler arasında uzlaşı sağlanması halinde anayasa metninin kısa sürede oluşturulabileceğini savunuyor. 

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PARTİLERE TASLAK YERİNE “BEYANNAME”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, şubat ayında yaptığı açıklamada diğer siyasi partilerin karşısına madde madde hazırlanmış bir anayasa taslağıyla çıkmayacaklarını söylemişti.

Yazıcı, bunun yerine AKP’nin anayasa yapımına ilişkin önerilerini ve yol haritasını ortaya koyan bir “beyanname”hazırlanabileceğini belirtmişti. Yazıcı aynı açıklamasında komisyonun o tarihe kadar 20’yi aşkın toplantı yaptığını bildirmişti. 

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ SÜRECEK

Türkiye gazetesinin aktardığına göre AKP kaynakları, mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden vazgeçilmesinin gündemde olmadığını ifade ediyor. Parti kurmayları, sistemin uygulamada aksadığı düşünülen yönlerinin ise muhalefet partileriyle görüşülebileceğini belirtiyor. 

AKP kaynakları ayrıca geçmişte TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda siyasi partilerin 60 madde üzerinde uzlaşmış olmasını yeni süreç açısından örnek gösteriyor.

İlgili Konular: #AKP #Anayasa

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