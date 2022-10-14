AKP'de 'gençlik' isyanı: Yöneticilere ateş püskürerek istifa etti

14 Ekim 2022 Cuma, 10:17

AKP’nin Kırıkhan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Can Soylar, partisindeki görevinden istifa ederken ilçe belediyesi ve ilçe teşkilatına ağır eleştiriler yöneltti.

Batuhan Can Soylar, sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında AKP ilçe yöneticilerinin gençliğe sahip çıkmadığını, kendilerine kötü davrandığını, tepeden baktıklarını ve "hizmetçi" gibi davrandıklarını dile getirdi.

Soylar, partinin vizyonlarının seçim öncesi mevcut teşkilat yapısı ile sürdürülemeyeceğini belirtti.

Soylar'ın açıklaması şöyle:

"İSTİFAM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA..

Bu açıklamayı yapma gereksinimi duyuyorum.Çünkü hakkımda söylenen anlamsız istifa sözleri ve Görevden alındı gibi konuşulan cümlelere karşı düşüncemi ifade etmek istedim.

1-Belediye Başkanı Ayhan Yavuz’un Gençlere sahip çıkmayıp hiçbir şekilde destek vermemesi, umursamaması,soğuk tavırları,önemsememesi

2-İlçe başkanı ve bir takım yönetim kurulu üyelerinin ağza alınmayacak sözleri,gençlere hitap kötü davranışları,bu davaya gönül vermiş hizmet etmek isteyen gençleri hizmetci gibi görmeleri, tepeden bakmaları, üslup şekilleri, hal hareketleri tavırlarından dolayı bu davranışları önceki dönemde ki gençlik kolları ile kadın kolları başkanlarına aynısı yaptıkları için bu düşüncenin ve işleyişin teşkilatın değişmeyeceği için böyle bir karar almış bulunmaktayım. 2023 hedeflerine yol yürürken herzaman Sayın @RTErdogan ve davamızın her daim yanındayım elimden geleni yapmaya hazırım.

3-Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Yayman İle Genel merkezin tenzipleri ile atanmış bir gençlik kolları başkanını Belediye, İlçe Başkanı ve birkaç takım yönetim kurulu üyelerinin istediği kişi olmadığından dolayı beni hiçbir şekilde kabullenmediler önemsemediler hor gördüler açık vermemi fırsat kolladılar ve başardılar.

4-Dünyanın Kaderini Değiştirecek 2023 seçimlerinin vizyonlarımızın Bu ilçe teşkilatı ile sağlıklı sürdürülmecegini kanaatindeyim….

5-İstifamın ve şu anki durumun İş Adamı Serdar Özyürt bey ile ilgili hiçbir alakası yoktur. Ben Siyasi Bir Partinin Gençlik Kollarını temsil etmekteyim. Partimize Gelen Her kim olursa olsun ilgi ve alaka ve siyasetimizi yapmak ile yükümlüyüz."

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