AKP'den 5. kez aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıtes'ten açıklama

AKP'den daha önce 4 kez milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunan İbrahim Tatlıses, 5'inci denemesinde de listeye giremedi. Tatlıses, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaparak sessizliğini bozdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 10:10
AKP'den 5. kez aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıtes'ten açıklama
Abone Ol google-news

Daha önce AKP'den milletvekili olabilmek için 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, beşinci denemesinde de başarısız oldu. Tatlıses, yeniden Urfa milletvekili aday adaylığına başvurmuştu. AK Parti'nin milletvekili aday listesinde Urfa'da 14 kişi yer aldı. Tatlıses aday listesinde yer almadı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İbrahim Tatlıses şunları söyledi:

"Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan! Gerisi tegoti çıgoti" (Kim dedi, ne dedi)


İbrahim Tatlıses aday

İlgili Haberler

AKP, İbrahim Tatlıses'i 5'inci kez aday göstermedi

AKP, İbrahim Tatlıses'i 5'inci kez aday göstermedi
4 kez aday yapılmayan İbrahim Tatlıses, AKP’den 5. kez aday adayı oldu

4 kez aday yapılmayan İbrahim Tatlıses, AKP’den 5. kez aday adayı oldu
İbrahim Tatlıses’ten ‘seçim' paylaşımı

İbrahim Tatlıses’ten ‘seçim' paylaşımı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler