AKP'den 5. kez aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıtes'ten açıklama

Yayınlanma: 11.04.2023 - 10:10

Güncelleme: 11.04.2023 - 10:10

Daha önce AKP'den milletvekili olabilmek için 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, beşinci denemesinde de başarısız oldu. Tatlıses, yeniden Urfa milletvekili aday adaylığına başvurmuştu. AK Parti'nin milletvekili aday listesinde Urfa'da 14 kişi yer aldı. Tatlıses aday listesinde yer almadı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İbrahim Tatlıses şunları söyledi:

"Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan! Gerisi tegoti çıgoti" (Kim dedi, ne dedi)