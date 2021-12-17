AKP'den seçim hazırlığı! Üç gün sürecek
AKP Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 22-24 Aralık'ta Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılacak.
Kızılcahamam'daki bir otelde düzenlenecek toplantıya, 804 belediye başkanı katılacak.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışına katılması beklenen toplantıda, AKP Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.
AKP Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin sunum yapacağı kampta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da belediye başkanlarına hitap edecek.
Kamp programı kapsamında Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Erkan Kandemir ve Hamza Dağ da sunum yapacak.
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