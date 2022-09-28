AKP'li Balıkesir Karesi Belediyesi’nden 'İHA' merkezine milyonlarca lira

28 Eylül 2022 Çarşamba, 08:33

İktidar, ekonomik kriz karşısında halkı desteksiz bırakırken, AKP’nin yönetimindeki belediyelerin tartışmalı harcamalarına her gün bir yenisi ekleniyor. BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, Balıkesir Karesi Belediyesi’nin kasasından “İHA Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi” için milyonlarca lira çıkacak.

AKP’li Dinçer Orkan’ın yönetimindeki Karesi Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 9 Ağustos tarihinde “1 Adet İHA Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi Yapım İşi” başlığıyla bir ihale açtı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, ihaleyi “Volkan Özmen İnşaat” isimli firma kazandı. Geçen yılki bütçesi 19 milyon TL açık veren AKP’li idare ile şirket arasında 24 milyon 977 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

İHALEYİ ALAN KİM?

İhaleyi üstlenen “Volkan Özmen İnşaat” 7 Kasım 1997 tarihinde kuruldu ve Bursa merkezli bir şirket. Şirket, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi verilerinde, Yaşar Özmen ile Volkan Özmen’e ait olarak görülüyor. Yaşar Özmen’in adı, yıllar önce "üyesi olmayana" ihale verilmeyen bir derneğin ortaya çıkarıldığı “Hasat 4” isimli operasyonla gündeme gelmişti.

25 Ocak tarihli Milliyet gazetesinde, "Balıkesir Müteahhitler Derneği" adı altında dernek kuran bazı müteahhitlerin, derneğe üye olmayan diğer müteahhitleri tehdit ederek, ihale almalarını engellediklerinin ortaya çıkarıldığı aktarılıyor. Jandarma’nın bu operasyonuyla o dönem MÜSİAD Balıkesir İl Başkanı Mustafa İlyas Satıcı tutuklanırken Yaşar Özmen’in de “ihaleye fesat karıştırma” suçundan yargılandığı belirtiliyor.

Aynı zamanda eski Balıkesirspor yöneticisi olan Yaşar Özmen, darbe sonrası FETÖ’den 4 ay 9 gün cezaevinde tutuklu kalmış, ancak davadan beraat etmişti. Özmen, karar sonrası şu açıklamayı yapmıştı:

“Geçmiş yıllarda ülkemizde görülen sosyal dalgalanmalar nedeniyle, çoğu sade vatandaş gibi, ben de ilgi duyduğum sohbete katıldım. Ancak 17/25 Aralık 2013 tarihinden itibaren tamamen ilgimi kestim. Devletime daha çok vergi vermenin hazzını yaşayacağımı umut ediyorum.”