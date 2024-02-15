AKP'li belediye başkan adayı yurttaşa el hareketi yaptı

Yayınlanma: 15.02.2024 - 09:52

Güncelleme: 15.02.2024 - 13:08

AKP Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, tartışmaya girdiği yurttaşa el hareketi ile karşılık verdi. O görüntüleri paylaşan gazeteci Timur Soykan, “AKP Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan seçmene ‘Nah’ çekti. Bunu da gördük” dedi.