AKP'li belediye başkan adayı yurttaşa el hareketi yaptı

AKP Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan'ın seçmene el hareketi yaptığı anlar kayda geçti. Görüntüleri paylaşan Timur Soykan ''Bunu da gördük'' ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 09:52
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AKP Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, tartışmaya girdiği yurttaşa el hareketi ile karşılık verdi. O görüntüleri paylaşan gazeteci Timur Soykan, “AKP Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan seçmene ‘Nah’ çekti. Bunu da gördük” dedi.


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