AKP'li belediyede taciz iddiası! Bir de ödüllendirilmiş

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 20:50

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 20:51

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, Derbent Belediyesi eski Başkanı ve Kartepe A.Ş. Genel Müdürü Zafer Arat’ın yıllardır şoförlüğünü üstlenen F.Y’nin, belediyede çalışan 24 yaşındaki evli bir genç kadını taciz ettiği iddia edildi. Genç kadının belediyeden gördüğü baskı nedeniyle F.Y’den şikâyetçi olamadığı öne sürülürken, F.Y.’nin ise bir süre başka bir göreve verildikten sonra yüklü bir tazminatla emekli edildiği öğrenildi.

TACİZ İDDİASI SONRASI 500 BİN LİRA!

İddialara göre; yaşandığı öne sürülen bu olay sonucu F.Y.’den şikayetçi olmak isteyen genç kadın, Kartepe Belediyesinde gördüğü baskı nedeniyle olayı adli makama taşıyamadı.

F.Y.’nin ise sessiz sedasız başka bir göreve çekildikten sonra 500 bin TL’ye yakın bir tazminatla emekli edildiği öğrenildi. İddialar doğru ise tazminatsız F.Y., tazminatsız bir şekilde işten atılması gerekirken bir de 500 bin liralık tazminat ve emeklilikle ödüllendirilmiş oldu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın bu iddialarla ilgili neden sessiz kaldığı merak ediliyor. Kartepe Belediyesi CHP Meclis üyelerinin yaşandığı öne sürülen bu skandal olayı önümüzdeki nisan ayı meclis toplantısında gündeme getirmesi bekleniyor.