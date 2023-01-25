AKP'li Çelik'ten 'seçim tarihi' açıklaması: 'Artık kesinleşti'

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 13:15

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 13:15

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CNN TÜRK canlı yayınında soruları yanıtladı. Çelik, seçim tarihinin 14 Mayıs olacağını açıkladı, bu tarihin artık kesinleştiğini dile getirdi.

Çelik, "Seçimin 14 Mayıs'ta yapılması artık kesinleşti. Burada esas olan muhalefet Meclis'e önem verilmesi gerektiğini söylüyor. Tabii ki Meclis önemlidir. Türkiye Meclis'i dünyada önemli bir yere sahiptir. Tüm Meclis'ler savaş sonucu kurulmuştur fakat bizim Meclis'imiz savaşa komuta etmiştir. Türkiye demokratik tecrübeye sahip bir ülke. Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamayı yaptı. 14 Mayıs'ı telaffuz ederek. Türkiye büyük bir olgunlukla bu seçimi gerçekleştirebilecek yetkiye sahip. En çok sandık güvenliği söyleniyor. Bütün siyasi partilerden temsilciler, vatandaşlar sandıkların başında olacak. Güvenlik sorunu yok. Kurallara uygun bir şekilde sandık başında görevini gerçekleştirenlere teşekkür ettik" dedi.

"YANLIŞ BİR İFADE"



AKP Sözcüsü, AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, bir televizyon programında dile getirdiği "Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” sözleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Çelik, "Yanlış bir ifade. Grup Başkanımız kendisiyle konuşmuş. Yanlış bir ifade kullandığını söylemiş. Kendisi de özür dileyip bir açıklama yaptı. Üslubumuzda olmayan, kabul etmeyeceğimiz bir ifade. Üzüldük doğrusu" ifadelerini kullandı.