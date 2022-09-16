AKP'li Denizli Belediyesi milyon TL'lik araziyi satışa çıkardı

16 Eylül 2022 Cuma, 15:40

CHP döneminde, dar gelirli vatandaşlar için konut yapılmak üzere Maliye’den devralınan devasa arazi, AKP döneminden parsel parsel satılıyor. AKP’li Denizli Büyükşehir Belediyesi, söz konusu arazi üzerindeki 8 parseli daha satışa çıkardı. Satışa çıkarılan Çakmak Mahallesi 9275 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, toplam 81 bin 240 metrekare. Belediye, tek kalemde satışa çıkardığı parseller için 487 milyon 442 bin 340 TL muhammen bedel belirledi. Resmi Gazeteye yayınlanan ilana göre parsellerin satış ihalesi, 6 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Arazinin parsellenerek satılmasıyla ilgili olarak Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde daha önce alınan satış kararına CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri karşı çıkmıştı.

AKP’li Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı imar planı ile toplamı 446 bin metrekare olan araziyi parsellere ayırmıştı. Belediye, yaklaşık 10’ar bin metrekarelik parsellerden ilk etapta 3 parseli, ikinci etapta 4 parseli daha önce satışa çıkarmıştı. CHP’li Ali Marım’ın Belediye Başkanlığı döneminde alınan araziyi parselleyerek satışa çıkaran AKP’li Belediye Başkanı Osman Zolan’ın 2018 yılında evlenen kızının nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

ARAZİ DAR GELİRLİLER İÇİN ALINMIŞTI

Denizli’de 1989-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan CHP’li Ali Marım, söz konusu arazinin parsellenerek satışa çıkarılması kararı üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

“1998 yılında Maliye hazinesinden 2 milyon metrekarelik alan satın aldık. Bir kısmında Umut projeleri gerçekleştirdik. Dar gelirli, konut sahibi oldu. Üst tarafı yeşil alan olarak bıraktık. Umut projesi içinde kalan bir bölgedir. Gecekondu önleme bölgesi olarak planlanmıştı. Dar gelirli insanlar için ayrıldı. Onların konut sahibi olabilmesi için ucuz konut yapılacaktı. Proje olmadığı için rezerv alan olarak bekliyordu. Burada rezidans yapmak, lüks konut yapmak, dar gelirlinin önünü kapatmaktır. Dar gelirlinin bundan sonra konut sahibi olması mümkün değil. Bu alan satılarak dar gelirlinin hakkı gasp ediliyor. En azından belediyeler ucuz konut yaparak bu sorunu çözebilir.”

OSMAN ZOLAN KİMDİR?

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 1964 Tavas/Denizli doğumlu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Zolan, 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde Denizli Belediye Meclis üyeliğine seçildi. AKP’li eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Belediye Başkanlığı yaptığı 2004-2011 yılları arasında Zolan da Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. Zolan, 16 Mart 2011 tarihinden beri Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı sürdürüyor. Başkan Osman Zolan, 2018’de, düzenlenen görkemli bir törenle kızı Esra Zolan’ı evlendirmişti. Nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Nihat Zeybekci de katılmıştı.