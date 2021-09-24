AKP'li Güvenç, CHP'yi eleştirdi: Yemin mi ettiniz bu ülkenin sorunlarını çözmemeye?

24 Eylül 2021 Cuma, 14:56

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, öğrencilerin yurt sorununun çözülmemesiyle ilgili olarak CHP'yi eleştirdi.

Onikişubat ilçesinde, Kısa Süreli Engelli Yaşam ve Bakım Merkezi için düzenlenen programda konuşan AKP'li Güvenç, geçmişte Türkiye'deki eğitimde birçok zorluk yaşandığını söyleyip "Bugün sevgili gençler, gurur duyabilirsiniz. Türkiye İHA, SİHA, kendi otomobilini yollara süren, teknoloji üreten, Amerika, Çin ve Avrupa'yla rekabet edecek ülke haline geldi. Buna ben nasıl şükretmem, Allah'ın bunu bize göstermesi çok büyük bir şans ve nimet diye düşünüyorum." dedi.

Sözlerini devamında muhalefete yüklenen Güvenç, "Bu milletin moralini bozmak istiyorlar. Şuna yürekten inanıyorum, ülkemizin ve gençlerimizin bu gayret ve çabası bu ülkeyi daha iyi yerlere götürecektir. Ülkemize inancımız sonuna kadar devam edecek. Şunu da açıkça ifade etmek istiyorum her türlü sorunu da çözmüş değiliz. Elbette ki problemlerimiz ve ihtiyaçlarımız var. İşsizlik konusunda sıkıntılarımız var ama iyi yoldayız. Bakın 8 milyon üniversite öğrencisi olan bir ülkeden bahsediyoruz. 2002'ye kadar sen 190 yurt yapmışsın, bu hükümet gelmiş 20 yılda 790'a çıkarmış. Yurt kapasiteni 5-6 kat arttırmış ve okullar açılmış toplam öğrenci sayımızın yüzde 89'nu yerleştirmişiz. Kalan yüzde 11 oranındaki çocuklarımızın da yerleşmesi için herkes kendi çocuğuymuş gibi sahipleniyor ve yer arıyor dedi.

"EY CHP..."

Yurt sorunuyla ilgili olarak CHP'yi de sorumlu tutan Güvenç, "Ey CHP, yurda ihtiyacı olmayan, üniversite öğrencisi olmayanları Kocaeli ve İstanbul'da piyasaya sürüp sanal kaos yaratmaya çalışıyorsunuz. Sizin belediyeleriniz var. Adana, İstanbul, Ankara ve İzmir var. Bir taneniz de 'Belediyenin şu tesisini de çocukların hizmetine açalım.' deyin. AK Parti'li tüm belediye başkanları her yerde, her ilde, valilerimiz Allah hepsinden razı olsun. Çocuklar ortada kalmasın büyükşehre geldiğinde, anne babalar ortada kalmasın diye tüm imkanları seferber ettiler. Telefonları yayınladılar. 'Gelin misafirhanelerimizde kalın, çözüm bulalım' dediler. Ey CHP, ortalığı karıştıracağınıza biriniz de çıkın milletin moralini bozmak yerine 'Benim de şu misafirhanem var, biz de bir tane yer açtık, bir tane sosyal tesis açtık, ey anne babalar buraya geldiğinizde perişan olmayın.' deyin. Yemin mi ettiniz kardeşim bu ülkenin sorunlarını çözmemeye? Sorunların çözülmesine bir tuz da olsa katkı sağlamamaya yemin mi ettiniz? Dün mutlu oldum, Pir Sultan Abdal Derneği 'Cemevlerini şartsız açıyorum.' diyor. Allah razı olsun" dedi.