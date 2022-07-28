AKP’li meclis üyesine kaçak su cezası!

28 Temmuz 2022 Perşembe, 15:27

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde AKP Grup Başkanvekilliğini yürüten İsmail Yerlikaya’nın adı bu kez kaçak su kullanımıyla gündeme geldi.

MESKİ ekipleri, Yerlikaya’nın 3 işyerinde kaçak su kullanıldığına dair tutanak tuttu ve ceza kesti.

İsmail Yerlikaya’ya kaçak su cezası kesilmesine neden olan işyerlerinden birisi Akbelen Mahallesindeki 'Granmer' adlı iş yeri. MESKİ tutanaklarına göre işyerinde artezyen kuyusu açıldı ve o kuyudan çıkan su, herhangi bir abonelik olmadan usulsüz şekilde kullanıldı.

Kaçak su kullanımına konu olan diğer iki işyeri yeri ise Mevlana Mahallesindeki Yerlikaya İnşaat ile Şevket Sümer Mahallesi Okan Merzeci Bulvarındaki Yerlikaya İnşaat. MESKİ tutanaklarına göre bu 2 işyerinde de artezyen kuyusundan, abone olmadan, usulsüz su kullanımı tespit edildi.

MESKİ ekipleri 3 işyerindeki kaçak su kullanımından dolayı AKP’li meclis üyesine toplam 236 bin lira para cezası kesildi.