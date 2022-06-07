AKP'li milletvekili Ahmet Akay'ın evine uzun namlulu silahla ateş açıldı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'a ait 2 katlı eve, uzun namlulu silahla ateş açıldı. Eve 14 saçma isabet ettiği belirlenirken, olay sırasında içeride kimsenin olmadığı belirtildi.
Olay, saat 02.00 sıralarında, Akçakale ilçesine bağlı Büyücek Mahallesi'nde meydana geldi. AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'a ait 2 katlı eve, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı.
İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, Akay'ın misafirlerini ağırladığı ve olay sırasında boş olan odaya 14 saçmanın isabet ettiğini tespit etti. Ekipler, bölgede inceleme yaparken, boş kovanlar ve diğer deliller toplandı.
Ahmet Akay'ın akrabaları, silahlı saldırı sonrası olay yerine geldi. AKP'li Akay'ın ise Şanlıurfa'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.
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