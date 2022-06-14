AKP’li Üsküdar Belediyesi’nden, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın başına getirildi

14 Haziran 2022 Salı, 04:00

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum yönetiminin, mevcut Bilgi İşlem Merkezi’ni Boğaziçi Üniversitesi’nin bilgi politikalarının nasıl olması gerektiği konusunda çalışan kurulu olan Bilgi Teknolojileri Kurulu’ndan (BTK) ayırarak yeni bir daireye bağladığı öne sürüldü.

Kurulan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın başına ise Üsküdar Belediyesi’nden bir kişi getirildiği öne sürüldü. İddialara göre, daire başkanı iki farklı özel şirketle görüştü. Bir şirketle anlaşma imzaladı, diğer şirketle ise imzalamak üzere. Birinci şirketle yapılan anlaşmada, üniversiteyle ilişkisi olan her kişinin veri tabanı erişimine izin verilecek. Diğer bir şirketle yapılacak anlaşmada ise üniversitedeki tüm bilgisayarların internet trafiğine şirketin erişebileceği ve istediği kişinin bilgisayarına dosya yükleyebileceği öne sürüldü. Söz konusu kararda BTK’nin de işlevsiz hale getirildiği iddialar arasında. Anlaşmaların içeriğine dair resmi açıklama yapılmadı. Bilgi İşlem Merkezi’yle ilgili olarak hükümete yakınlığıyla bilinen gazetelerde geçen cumartesi günü eş zamanlı iki haber yayımlandı. Akademisyenler hedef gösterildi.

CEVAPSIZ SORULAR

- Üniversitede kişisel verilerin bulunduğu veri tabanlarına, akademisyenlerin onayı olmadan özel bir şirkete erişim izni verildi mi?

- Üniversite sunucularının admin şifreleri bir firmaya verildi mi?

- Bu kararları kim hangi yetkiye dayanarak aldı?

- BTK üyeleri hangi gerekçelerle görevlerinden alındı?



AKADEMİSYENLER: GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

"11 Haziran Cumartesi günü çeşitli yayın kuruluşlarında yer alan ve dört Boğaziçi Üniversitesi akademisyeninin üniversitenin Bilgi İşlem Merkezi’ni (BİM) basıp belgeleri gasp ettiği ifade edilen haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu karalama haberlerde bahsi geçen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin açıklaması ektedir. Boğaziçi Üniversitesi’nde 10 Haziran 2022 günü gerçekte ne yaşandığına dair bu açıklamayı basın ve kamuoyu ile paylaşırız.

Saygılarımızla,

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kurulu (BTK) başkanı ve üyeleri olarak Üniversite Yönetim Kurulunun bize verdiği görev uyarınca 10 Haziran 2022 Cuma günü Üniversitemizin yazılım ve donanım altyapısıyla ilgili uygulamaları takip etmek üzere Bilgi İşlem Merkezini ziyaret ettik. Üniversitemiz sistemlerini veya hesaplarını kullanan mevcut öğrencilerimiz veya mezunlarımız ile, akademik ve idari personelimizin kişisel verilerinin bulunduğu kimi veritabanlarına bir firma için erişim hakkı verildiğine, ayrıca başka bir firma tarafından sunucuların yönetici şifrelerinin ve uzaktan yönetici seviyesinde erişim hakkının istendiği, veri trafiğinin başka bir sisteme yansısının alınmasının talep edildiğine yönelik bilgi edindik.

Kurul olarak bunları görüşmek üzere akşamüstü toplanacağımız sırada, yetkili kurul olarak bizlerle temasa geçilmeden ve bizden bilgi alınmadan Rektörümüzün elektronik imzasını taşıyan birer yazıyla görevden alındığımızı ve böylelikle Bilgi Teknolojileri Kurulu’nun feshedildiğini öğrendik. Ertesi sabah ise bu toplantıya katılan öğretim üyeleriyle ilgili bazı basın ve medya kuruluşlarında yalan haberler ve bir karalama kampanyası başlatıldığını gördük.

Tüm yasal haklarımız saklı kalmak suretiyle, Sayın Rektörümüzün, bu yanlışı düzelterek Kurulun çalışmasına izin vermesini ve BTK araştırmasıyla ilgili bilgilerin basına sızdırılmasını başta Genel Sekreterlik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olmak üzere ilgili Rektörlük kurumları nezdinde soruşturmayı başlatmasını talep ederiz. Konu, basında adı geçen Bilgi Teknolojileri Kurulu üyelerini değil, tüm Üniversite mensuplarının siber güvenliği olduğu için son derece önemli ve acildir.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Yavuz Akpınar (BTK üyesi)

Prof. Dr. Emre Otay (BTK üyesi)

Prof. Dr. İbrahim Semiz (BTK üyesi)

Prof. Dr. Tuna Tuğcu (BTK başkanı)"