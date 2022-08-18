AKP’li vekilin boşanmak istediği eşinden ‘2.5 milyon dolar’ açıklaması

18 Ağustos 2022 Perşembe, 23:32

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, İstanbul’da düzenlenen ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda davetli ve bakanın katıldığı törenle Prof. Dr. Ünsal Ban ile dünya evine girmişti.

Nikahın ardından çifte mutluluk dileyip, damada da nasihatte bulunan Erdoğan, ''Kızımız sana emanet, o göre iyi bak'' demişti.

Prof. Dr. Ünsal Ban, 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmuştu.

70 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

Prof. Ban, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Taşkesenlioğlu'nun kendisine boşanma davası açtığını ve kendisinden 50 milyon manevi, 20 milyon maddi tazminat istediğini iddia etti.

Ban paylaşımında, "Sevgili dostlar 2019 yılında evllik yaptığım Zehra Taşkesenlioğlu tamamen yalan ve iftiralarla dolu bir dilekçe ile benden maddi 50 Milyon manevi 20 milyon para istemektedir. Kamuoyuna duyurulur… Bundan sonra ben de açık olmak zorundayım. Her şeyi yazma hakkım doğmuştur'' ifadelerini kullandı.

ESKİ SPK BAŞKANINI HEDEF ALDI

Ban ayrıca Zehra Taşkesenlioğlu'nun ağabeyi eski Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nu da hedef alarak; açıklayacağı belgelerin sonucunda yaşanacak olumsuzluklardan Zehra ve Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun sorumlu olacağını söyledi.

Ban, ''Tamamen yalan ve iftiralarla dolu olan bir boşanma dilekçesi, haysiyetimi, onurumu çiğnemiştir..Şunun bilinmesini isterim ki bundan sonra açıklayacağım bilgiler, dökümanlarla uğrayacağım ölüm tehditi, zararlardan tamamen Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu sorumludur'' dedi.

''YAKINDA VİDEOLAR VE YAZIŞMALARLA BERABERİZ''

Prof. Ban paylaşımlarına şöyle devam etti:

'Zehra Taşkesenlioğlu evlenince bana 2.500.000$ vermiş. Nasıl vermiş nerede vermiş? O kadar parası var mıymış muamma. 'Şirketimde o kadar para vardı' diyor. Bakılacak kayıtlara. Madem o kadar parası varmış göreceğiz. YALAN YALAN YALAN YAZMAYACAKTINIZ.





Yakında videolar, whatsupp yazışmaları ile beraberiz inşallah.

SEDAT PEKER AĞABEYİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker; geçen aylardaki paylaşımlarında, "Size akrabam olan Mehmet Cengiz'i anlatacağım" diyerek, muhalefetin 'beşli çete' olarak adlandırdığı ve kamudan aldığı dev ihalelerle tanınan Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'le olan geçmişini anlatmıştı. Peker açıklamasında, Ali Fuat Taşkesenlioğlu'ndan da bahsetmişti.

"Mehmet Cengiz'i ziyaret ettim, kendisi Bank Asya'nın Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nu aradı. SimTel adına ilk 500 bin dolarlık alım kredisini Bank Asya'dan aldık" ifadelerini kulanan Sedat Peker, "Bank Asya'ya para yatıranlar FETÖ'cü diye cezaevine koyuldu. BankAsya'nın 16 sene genel müdürlüğünü yapan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, SPK'nın başına geçip borsa yönetti. Mehmet Cengiz, Türkiye'nin en zengin iş adamı oldu" demişti.