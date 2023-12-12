Akşener, CHP ile işbirliğini savunan İYİ Partili İbrahim Özkan'ın istifasını istedi

Yayınlanma: 12.12.2023 - 15:51

Güncelleme: 12.12.2023 - 15:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, "Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat’a kadar bu süreç devam edebilir. Genel kanaat işbirliği yapılması yönündedir" sözleriyle CHP ile işbirliğini savunmuştu.

“Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" diyen Özkan, Halk TV’de katıldığı programda, “Genel İdare Kurulu’nun vermiş olduğu bir karar var. Bu karar nasıl değiştirilebilir. Ayetleri tefsirciler tartışabiliyor. Genel İdare Kurulu, Genel Başkana yetki verdi. Şuan böyle bir yetki yok. Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat’a kadar bu süreç devam edebilir. Somut bir öneri getirilirse, Genel Başkan nezaketli bir insan. Genel kanaat işbirliği yapılması yönündedir" ifadelerini kullanmıştır.

İSTİFASI İSTENDİ

Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP ile iş birliğini savunan İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifasını istediği ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin yerel seçimlerde iş birliği talebinin reddedilmesine tepki gösteren İYİ Partili İbrahim Özkan'ın istifaya çağırıldığını duyurdu.

Saymaz, açıklamasında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'un CHP ile işbirliğini savunan Özkan’dan görevinden istifa etmesini istediğini belirtti.

Kendisine ulaşan bilginin ardından İbrahim Özkan'ı aradığını ifade eden Saymaz, Özkan'ın kendisine "İstifamı Akşener istedi. Henüz bir karar vermedim” dediğini aktardı.

Saymaz, yaşananların ardından Özkan ve bir grup partilinin daha istifa edebileceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

CHP, yerel seçimlerde İYİ Parti'ye iş birliği talebinde bulunmuştu.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK), CHP'nin talebini reddetmişti. İbrahim Özkan, talebin reddedilmesine dair sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Özkan, paylaşımında "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" ifadelerini kullanmıştı.