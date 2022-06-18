Aksoy Araştırma son seçim anketini yayımladı: 'Cumhur' iki haftada eridi

18 Haziran 2022 Cumartesi, 09:58

Aksoy Araştırma'nın sahibi Ertan Aksoy, yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payıyla bin 67 kişi ile gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ankete katılan seçmenlere, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Ankette kararsızlar çıkarıldıktan sonra sonuçlar şöyle:

AKP yüzde 29.4,

CHP yüzde 28.9,

İYİ Parti yüzde 13.7,

HDP yüzde 10.2,

MHP yüzde 8.0,

Diğer partiler yüzde 5.4,

DEVA yüzde, 2.6,

Saadet Partisi, 1.3 ve

Gelecek Partisi yüzde 0.6

Öte yandan seçmenlere "Ak Parti iktidarının 2002 yılından bu yana değerlendirecek olursanız bu süre içerisinde sizin ekonomik durumunu ne yönde değişti?" sorusu da yöneltildi.

Türkiye genelince 'çok fakirleştim' diyenlerin oranı yüzde 33,5 iken 'aynı kaldım' diyenlerin oranı ise 25,5 oldu.

AKP'NİN DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞÜ

Aksoy Araştırma Şirketi'nin 30 Mayıs tarihinden yaptığı anket ile dün paylaşılan anket karşılaştırıldığında AKP'nin oy kaybı dikkat çekiyor.

30 Mayıs'ta yapılan "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye verirsiniz?" anketinin sonuçları şöyle: