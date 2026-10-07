Alaplı Belediye Başkanı Tekin ve 9 meclis üyesi CHP'den istifa etti

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve belediye meclisi üyeleri, CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Tekin, yaptığı açıklamada, 9 meclis üyesiyle birlikte CHP'den istifa ettiklerini ve yollarına bağımsız olarak devam edeceklerini bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, 9 belediye meclisi üyesiyle istifa sonrası yollarına bağımsız olarak devam edeceklerini belirterek, 2014'te halkın teveccühüyle seçildiği belediye başkanlığı görevini üç dönemdir gururla sürdürdüğünü ifade etti.

Tekin'in açıklaması şöyle:

"2014 yılında halkımızın teveccühüyle seçildiğim belediye başkanlığı görevini üç dönemdir gururla sürdürüyorum.

Siyasi hayatım boyunca halkımızın güvenine layık olmayı ve bana verilen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeyi esas aldım. Hiçbir ayrım yapmadan, Alaplı’mıza en iyi hizmeti sunmak için var gücümle çalıştım.

Siyasette bazı kararlar öfkeyle ya da kırgınlıkla değil, uzun uzun düşünülerek ve sorumluluk duygusuyla alınır. Partimizde son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiğimiz bu sürecin sonunda, 9 belediye meclis üyesi arkadaşım ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ediyoruz. Siyasi yolumuza bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

Üç dönem boyunca CHP çatısı altında omuz omuza mücadele ettiğim, bana inanan, desteğini ve emeğini esirgemeyen tüm yol arkadaşlarıma ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum.

Alaplı’ya olan sevdam ve halkımıza hizmet etme kararlılığım değişmeyecek. Aynı sorumluluk ve azimle ilçemiz için çalışmayı sürdüreceğim."