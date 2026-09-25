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Alevi örgütleri CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü

Alevi örgütleri CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü

25.09.2026 12:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Alevi örgütleri CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü

CHP'deki mutlak butlan yönetiminin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partinin genel merkezinde bazı Alevi örgütlerinin temsilcilerini kabul etti.
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CHP 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla partinin genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bazı Alevi örgütlerinin temsilcilerini parti genel merkezinde ağırladı.

Görüşmeye; Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Mustafa Aslan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Cuma Erçe, Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, AKD Genel Saymanı Sadık İlhan, PSAKD Genel Başkan Yardımcısı Önder Günaltay ve ABF Örgütlenme Sekreteri Zeynel Odabaş katıldı.

ANKA'nın aktardığına göre, Alevi kurum temsilcileri görüşmede "demokratikleşme ihtiyacı, eğitim alanında yaşanan sorunlar ve inanç özgürlüğü" gibi birçok konudaki beklentilerini dile getirdi. Kılıçdaroğlu da Alevi kurumlarının ilettiği sorunların ve taleplerin takipçisi olacaklarını vurgulayarak, konuyu yeni yasama döneminde TBMM gündemine taşıyacaklarını ifade etti.

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Alevi

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