Ali Babacan, Meral Akşener'i ziyaret etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyarette bulundu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 14 Kasım’da Altılı Masa zirvesine ev sahipliği yapacağı için bu hafta ikili görüşmeler yaptı.
Babacan, Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi’nde bugün ziyaret ederek ikili görüşmeleri tamamladı.
Babacan, bu hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı da ziyaret etmişti.
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