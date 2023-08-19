Ali Babacan'dan 'seçim' itirafı: 'O güveni halkın çoğunluğuna veremedik'
Genel seçimlere Millet İttifakı çatısı altında giren DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar geldi. Babacan, 'Seçimi neden kaybettiniz?' sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri’nde Millet
İttifakı'nın ortağı olan ve CHP listelerinden 15 milletvekili çıkaran DEVA
Partisi'nin lideri Ali Babacan, Habertürk'te katıldığı canlı yayında
açıklamalar yaptı.
Seçim sonrasında DEVA Partisi olarak ciddi mesai harcamaya
devam ettiklerini dile getiren Babacan, "Muhalefet açısından çok önemli
bir iç muhasebe dönemi. Biz DEVA Partisi olarak bundan sonraki yerel seçim ve
sonraki genel seçim ile ilgili partimizin stratejisini, duruşunu ve
odaklanmamız gereken konuların detaylı bir analizini yapıyoruz" dedi.
Babacan yerel seçimlerle ilgili de herhangi bir partiyle görüşme
yapmadıklarını söyledi.
Ali Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Biz 6 partinin uyum içinde ülkeyi yönetebileceği
güvenini halkın çoğunluğuna veremedik. Maalesef o güveni oluşturamadık. Yazılı
taahhütlerimizin ortak dilini oluşturamadık."
"KENDİ SEÇMENİMİZİN TAMAMINI İKNA EDEMEDİK"
"CHP'nin listesinde seçime girmek konusundaki
eleştiriler seçimi kaybettikten sonra daha çok yapıldı. Biz demokrasinin
yanındaki partiler olarak bir ittifak oluşturduk. Ortak bir zemin üzerinden
ülkenin yeniden inşa projesiydi. Bizim iddialarımız değişmedi. Biz kendi
seçmenimizin tamamını CHP'ye oy vermeye ikna edemedik. Ama ortak listeyle
girince daha çok vekil çıkaracaktık. CHP'nin listesinde girdiğimiz yerlerde
CHP'nin çok oy artışı var."
"PARLAMENTER SİSTEM İDDİAMIZ DEVAM EDİYOR"
"Dünyada otoriterleşen rejimlerin değişmesi için güç
birliği gerekiyor. Bu güç birliği bazen başarılı bazen başarısız oluyor. Bazen
de seçimi kazanıyor ama ülkeyi yönetmeyi beceremiyor. Biz tarihin doğru
zamanında ve doğru yerde durduğumuza kesinlikle inanıyoruz. İnşallah biz bir
gün bu ülkeyi yöneteceğiz. İktidara talibiz, bunun için çalışıyoruz. Biz ülkeyi
yönetme iddiasıyla ortaya çıkmış bir siyasi partiyiz. Parlamenter sistem
iddiamız kesinlikle devam ediyor. Bugün muhalefet kesiminde DEVA Partisi'ni kötü
bir dille eleştiren insanlar var. Bu insanlar yüzünden birçok insan, 'İyi ki
kazanamamışlar' diyorlar."
"KILIÇDAROĞLU - ÖZDAĞ MUTABAKATINA ÜZÜLDÜM"
"14 Mayıs ve 28 Mayıs arasındaki söylem değişikliğini biz kaygıyla takip ettik. Demokrat bakış maalesef 28 Mayıs sürecinde azaldı. Şeffaflık önemli, Sayın Ümit Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı mutabakat metnine üzüldüm. Bu metin panik halinde yapılmış bir mutabakat. Sayın Kılıçdaroğlu 2. tura giderken Sayın Özdağ ve Sayın Oğan ile temas etmesinin uygunluğunu masada bize sordu ve itiraz olmadı. Ben her zaman gizli anlaşma olmasına karşı çıktım."
En Çok Okunan Haberler
-
- Mehmet Şimşek'ten İBB'nin talebine onay!
- İstanbul'da 'kısa mesafe' cinayeti
- Merdan Yanardağ'ı icraya verdi!
- Nihat Hatipoğlu'ndan kötü haber
- 3 gün arayla intihar etmişlerdi: Yan yana defnedildiler
- Özgür Özel'den 'adaylık' açıklaması
- O isim harekete geçti: 'Genel başkan olamazsam...'
- Sedat Peker’den aylar sonra fotoğraf!
- 'Mehmet Şimşek istifa etmek istedi' iddiasına açıklama
- Beyoğlu'ndaki 'kısa mesafe' cinayetinde yeni gelişme!