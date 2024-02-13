Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:11

Güncelleme: 13.02.2024 - 10:11

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), aday belirleme mesaisi sürüyor. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi toplantısında Hatay ve İzmir adaylarında değişikliğe gidilmezken, 3'ü büyükşehir olmak üzere 4 il ile 11 ilçenin daha başkan adayları belli oldu. Peki, Ali Gökmen kimdir? CHP Esenyurt Belediye Başkanı Adayı Ali Gökmen kaç yaşında, nereli?

ALİ GÖKMEN KİMDİR?

Ali Gökmen, 1978 yılında Tokat'ta dünyaya geldi.

Siyasi kariyerine 1996 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Kıraç Belde Gençlik Kolları'nda başlayan Gökmen, adil ve demokratik bir Türkiye hedefiyle ilk siyasi adımını atmıştır. Kıraç Beldesi'nde çeşitli aktif siyasi görevler üstlenmiş, ardından 2008 yılında Esenyurt'un ilçe olmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

2014 yılında yapılan Olağanüstü Esenyurt İlçe Kongresi'nde İlçe Başkanı olarak seçilen Ali Gökmen, 2019 yılına kadar girdiği tüm parti içi ilçe kongrelerini, delegelerin çoğunluğunun takdiriyle kazanarak, Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt İlçe Başkanlığı görevine devam etmiştir. Bu dönemde gerçekleşen birçok seçim sürecini ekibiyle beraber koordine etmiş ve Esenyurt'taki kurumsallığı, istikrarı ve örgütçülüğü partisi adına güçlendirdi. Özellikle 2017 yılında gerçekleşen referandumda Esenyurt'ta tüm demokrasi bileşenleriyle ile uyumlu çalışması sonucunda "Hayır" çıkmasına öncülük etmiştir. Bu dönemde ilçe genelinde birleştirici bir rol üstlenmiştir. 2019 Yerel Seçimleri'nde Esenyurt Belediyesi'ni 15 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırarak, siyasi başarılarına bir yenisini daha ekledi.

2019 Yerel Seçimleri'nde ilk sıradan Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Gökmen, Esenyurt Belediyesi Grup Başkanvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

ALİ GÖKMEN EVLİ Mİ?

Gökmen, evli ve iki çocuk babasıdır.