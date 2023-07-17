Yayınlanma: 17.07.2023 - 10:21

Güncelleme: 17.07.2023 - 10:21

Geçen salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve projelerini anlattığını söyleyen Kiraz, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy ilçesiyle ilgili düşüncelerini anlattı. Projelerimizin içeriğine ilişkin detaylı sorular sordu” ifadelerini kullandı. Peki, Ali Güvenç Kıraç kimdir? CHP Kadıköy Belediye Başkanı aday adayı Ali Güvenç Kıraç nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

ALİ GÜVENÇ KIRAÇ KİMDİR?

Ali Güvenç Kıraç, 1976 yılında İstanbul'da doğdu. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirerek avukatlık mesleğine başladı. Gayrimenkul Hukuku alanında uzmanlaşan Ali Güvenç Kıraç, AGK Hukuk Bürosunun kurucusu ve Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisidir.

Av. Ali Güvenç Kiraz tarafından yazılan; “İşimiz Gayrimenkul”, “A'dan Z'ye Kentsel Dönüşüm”, “A'dan Z'ye Gayrimenkul Hukuku” adlı kitapları yayınlanmıştır. Av. Ali Güvenç Kiraz’ın üzerinde çalıştığı “Türkiye’de Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Modelleri” adlı çalışmasında ise yerli ve yabancıgayrimenkul sahipleri ve yatırımcılarına yol gösterme hedeflenmiştir.

Gayrimenkul Hukuku Derneği Kurucu Başkanı olup, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) gibi sivil toplum kuruluşlarında görev almaktadır.