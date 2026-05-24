Ali Mahir Başarır, Cumhuriyet'e konuştu: "Sokaklar caddeler, milyonlarca ev artık bundan sonra bizim parti binamız'

24.05.2026 13:22:00
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Merkezi'nin polis desteğiyle tahliye edilmesi girişimi sırasında Cumhuriyet'e konuştu. Sıkıyönetim dönemleri kadar önemli bir günün yaşandığını belirten Başarır "Artık bundan sonra milyonlarca ev parti binası. Bize bir çift çarık, eski bir otobüs, direksiyonu tekeri dönen otobüs yeter de artar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "mutlak butlan" kararı kapsamında Kılıçdaroğlu'unun isteği ve Ankara Valiliğinin talimatı üzerine polisin CHP Genel Merkez'e müdahale hazırlığı sırasında Cumhuriyet'e konuştu.

Başarır şu ifadeleri kullandı:

"1980 darbesi kadar, sıkıyönetim dönemleri kadar önemli bir gün. Türkiye'nin birinci partisine darbe yapılıyor. Birileri kirli bir mahkeme kararıyla genel başkanın mazbatasına el koyuyor. Birileri kirli bir mahkeme kararıyla mazbatayı karıştırıyor.

O mazbatayı bize milyonlar verdi. O milyonların desteğiyle seçimi, burayı kazandık ve Türkiye'nin birinci partisi olduk. Biz kaybetmedik, Saray'ın iradesiyle buraya oturmak isteyenler kaybetti. Siz davayı kaybettiniz.

Bize bir çift çarık, eski bir otobüs, direksiyonu tekeri dönen otobüs yeter de artar. Bize her yer parti binası. Sokaklar caddeler, evler, milyonlarca ev artık bundan sonra bizim parti binamız. Bizi seyretmeye devam edin. Siz günün birinde tarihin karanlık sayfalarında kaybolacaksınız. Tarih bizleri, kazananları yazacak."

Son Dakika... CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı CHP’li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, hakkında yürütülen “irtikap” soruşturması kapsamında dün tutuklandı. İçişleri Bakanlığınca Albayrak bugün görevinden uzaklaştırıldı.
Son Dakika... CHP Genel Merkezi'nde müdahale başladı: İl başkanlarına polis engeli Son dakika haberi... CHP Genel Merkezine yürümeye çalışan CHP il başkanlarına polis biber gazı ve su sıkarak müdahale etti.
Son dakika... CHP İl Belediye Başkanlarından ortak açıklama: 'Özgür Özel’in verdiği mücadelenin yanındayız' CHP Genel Merkezi çevresinde “tahliye tebliği” nedeniyle hareketlilik yaşanırken, çok sayıda milletvekili, PM üyesi ve il-ilçe başkanı binada toplandı; polis ablukası altında partililer nöbet başlattı. Özgür Özel’e destek açıklaması yapan CHP’li il belediye başkanları ise “Parti içi demokrasiye olan inancımızla olağanüstü kurultay süreciyle iktidar yürüyüşümüz sürecek” mesajı verdi.