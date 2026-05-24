Ali Mahir Başarır, Cumhuriyet'e konuştu:

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "mutlak butlan" kararı kapsamında Kılıçdaroğlu'unun isteği ve Ankara Valiliğinin talimatı üzerine polisin CHP Genel Merkez'e müdahale hazırlığı sırasında Cumhuriyet'e konuştu.

Başarır şu ifadeleri kullandı:

"1980 darbesi kadar, sıkıyönetim dönemleri kadar önemli bir gün. Türkiye'nin birinci partisine darbe yapılıyor. Birileri kirli bir mahkeme kararıyla genel başkanın mazbatasına el koyuyor. Birileri kirli bir mahkeme kararıyla mazbatayı karıştırıyor.

O mazbatayı bize milyonlar verdi. O milyonların desteğiyle seçimi, burayı kazandık ve Türkiye'nin birinci partisi olduk. Biz kaybetmedik, Saray'ın iradesiyle buraya oturmak isteyenler kaybetti. Siz davayı kaybettiniz.

Bize bir çift çarık, eski bir otobüs, direksiyonu tekeri dönen otobüs yeter de artar. Bize her yer parti binası. Sokaklar caddeler, evler, milyonlarca ev artık bundan sonra bizim parti binamız. Bizi seyretmeye devam edin. Siz günün birinde tarihin karanlık sayfalarında kaybolacaksınız. Tarih bizleri, kazananları yazacak."