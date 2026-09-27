Ali Tarakcı kimdir? Ali Tarakcı neden tutuklandı?

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Ali Tarakcı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Peki, Ali Tarakcı neden tutuklandı?

GAZETECİ ALİ TARAKCI KİMDİR?

Ali Tarakcı, uzun yıllarını medyaya adayan bir gazeteci, yazar ve televizyon programcısıdır. 1964 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bir bölümünü İstanbul'da geçiren Tarakcı, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Sefaköy-Küçükçekmece bölgesinde tamamladı. Yükseköğrenimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde bitirdi.

Medya sektöründe 25 yılı aşkın bir süre boyunca farklı yerel ve ulusal gazetelerde köşe yazıları yazdı. Televizyon ekranlarında da aktif bir rol üstlenen Tarakcı; Gerçek TV, Karadeniz TV ve Akit TV gibi kanallarda siyasi tartışma programları hazırladı ve sundu. Özellikle televizyon izleyicileri tarafından "Mercek Altında" ve "Sesli Düşünceler" adlı programlarla tanındı. Ayrıca 1996 yılında piyasaya çıkan "Sesli Düşünceler" adında bir kitabı da okuyucularla buluştu.

Siyasi geçmişi de bulunan Ali Tarakcı, bir dönem Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) bünyesinde ilçe ve il yöneticiliği yaptı. Daha sonra siyasi hayatına Barış Partisi saflarında devam etti. 1998 yılında bu partide Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1999 yılından itibaren ise aktif siyaseti tamamen bıraktı ve tüm enerjisini medya çalışmalarına yönlendirdi.

ALİ TARAKCI EVLİ Mİ?

Gülşah Tarakcı ile evli olan deneyimli gazetecinin dört erkek çocuğu bulunuyor.

ALİ TARAKCI NEDEN TUTUKLANDI?

Gazeteci Ali Tarakcı hakkındaki hukuki süreç, X platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımla başladı. Tarakcı 23 Eylül 2026 tarihinde kişisel sosyal medya hesabından "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" şeklinde bir kulis bilgisi paylaştı.

Bu paylaşımın geniş kitlelere ulaşmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu hızla harekete geçti ve iddialar üzerine bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 26 Eylül 2026 tarihinde gözaltına alınan Tarakcı, emniyetteki ifade işlemlerini tamamladı. Ardından adliyeye sevk edilen gazeteci, çıkarıldığı Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı. Mahkeme, tutuklama gerekçesi olarak Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A-1 maddesinde yer alan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu gösterdi. Tarakcı, alınan kararın hemen ardından cezaevine gönderildi.

TCK 217/A-1 MADDESİ NEDİR?

Kamuoyunda "Dezenformasyon Yasası" olarak da bilinen bu madde, sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi alenen yayan kişilere uygulanan hukuki bir yaptırımdır. Ali Tarakcı da tam olarak bu madde ihlali kapsamında suçlandı ve cezaevine gönderildi.