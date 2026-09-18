Alican Uludağ'ın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davası ertelendi: İletişim Başkanlığı'na müzekkere yazılacak

Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve yargı organlarını alenen aşağılama suçlamalarıyla yargılanan ve hakkında 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen gazeteci Alican Uludağ'ın yargılanmasına bugün Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

'RESMİ MAKAMLARDAN TESPİTİNİ İSTİYORUM'

Uludağ duruşmaya katıldı.

Duruşmada söz alan Uludağ; "Yargı ve Saray arasındaki kara propaganda mekanizması başlıklı bir paylaşımım var dosyada. Bunun bir tarafı İletişim Başkanlığı Dezanformasyonla Mücadele Merkezi'ni (DMM) konu alan bir paylaşım. Bu paylaşımımın gerçek dışı olup olmadığını, kurumun kamuoyuna yalanlama yapıp yapmadığının araştırılmasını istiyorum. DMM'e her konu hakkında yalanlama açıklıyor. Ben bir paylaşım yaptım, benim taramama göre bir yalanlama görmedim; ancak bunun resmi olarak da tespitini istiyorum" dedi.

'MÜŞTEKİ TARAFINA SORULMASINI İSTİYORUM'

Cumhurbaşkanı tarafının dilekçesine de değinen Uludağ; "Cumhurbaşkanı avukatlarının dilekçelerini de okudum. 13 paylaşımım var ama müşteki tarafının hangi paylaşımımdan şikayetçi olduğu belirtilmemiş. Bunun da müşteki tarafına sorulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca telefonuna el konulduğunu da belirten Uludağ, Ankara Adliyesi'nin emanetine telefonunun geldiğini, kendisine teslim edilmesini talep etti.

'TELEFONUNUN EMANET NUMARASINI İSTİYORUZ'

Uludağ'ın avukatı Yalçın Abbas ise "Telefonunun emanet numarasını istiyoruz. Çünkü bütün paylaşımları dosyada, telefonla bir bağlantısı yok" dedi.

Cumhurbaşkanı vekili ise şikayetlerini sürdürdüklerini, davaya katılma istemlerinin olduğunu belirtti.

SAVCI MÜTALAA İÇİN DOSYAYI İSTEDİ

Tarafların beyanlarının ardından ise savcı; müşteki tarafının katılmasına karar verilmesiyle, mütalaanın sunulması için dosyanın tarafına gönderilmesini talep etti.

DAVA 22 ARALIK'A ERTELEDİ

Mahkeme Başkanı; Uludağ'ın ilgili paylaşımı hakkındaki talebini kabul edip, davayı 22 Aralık'a erteledi.

İletişim Başkanlığı'na paylaşım için müzekkere yazılacak.