Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alihan Kuriş ve Başaran Aksu üç gün aynı hücrede kaldı: 'AKP ile davranmadığımız için operasyonu yaşıyoruz' demiş

Alihan Kuriş ve Başaran Aksu üç gün aynı hücrede kaldı: 'AKP ile davranmadığımız için operasyonu yaşıyoruz' demiş

16.08.2026 10:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Alihan Kuriş ve Başaran Aksu üç gün aynı hücrede kaldı: 'AKP ile davranmadığımız için operasyonu yaşıyoruz' demiş

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş ile 3 gün aynı hücrede kaldığını açıklayan Bağımsız Maden-İş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, Kuriş'in "AKP ile birlikte davranmadıkları için operasyonu yaşadıklarını" söylediğini aktardı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bağımsız Maden-İş Sendikasının, Yıldızlar SSS Holdinge bağlı Elazığ Eti Gümüş ve Doruk Madencilikte çalışan işçilerin alacaklarının ödenmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürdüğü eylemde gözaltına alınan Başaran Aksu, cumartesi sabahı 3 günlük gözaltının ardından serbest bırakıldı.

Başaran Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süleymancılara yönelik soruşturma kapsamında 13 Ağustos Perşembe günü gözaltına alınan cemaatin lideri Alihan Kuriş ile 3 gün boyunca aynı hücrede kaldığını açıkladı. Aksu, Kuriş'in AKP ile birlikte davranmadıkları için operasyonu yaşadıklarını söylediğini ve "Artık ben de solcuyum" dediğini aktardı.

"AKP İLE DAVRANMADIĞIMIZ İÇİN..."

Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuriş'in söylediklerine de yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Alihan Kuriş ile üç gün aynı yerde kaldık. Hücrede Gökay Başkan ile attığımız sloganlar sonrası tanıştık. Sünniliğin rejimler ve ulema düzeyinde Amerika ve İsrail çizgisinde olması tezimize önce karşı çıksa da kabul etti. AKP ile davranmadıkları için operasyonu yaşıyoruz dedi."

Kuriş'in "'Çıkarsam sizlerle tartışmak, konuşmak istiyorum, artık ben de solcuyum" dediğini belirten Aksu, buna karşılık olarak kendisinin de "Biz solcu değiliz, işçi sınıfı devrimcileriyiz" yanıtı verdiğini kaydetti. Aksu, "Müritleri ona hücrede bile bir peygamber gibi davranıyor, tasfiyesi kaçınılmaz. Ve farkındalar durumun" yorumunda bulundu.

 

İlgili Konular: #Süleymancılar #Cemaat #Başaran Aksu

İlgili Haberler

Süleymancılara operasyon sonrası Akın Gürlek'ten ilk açıklama: 'Kesinlikle dini bir cemaate karşı operasyon yok'
Süleymancılara operasyon sonrası Akın Gürlek'ten ilk açıklama: 'Kesinlikle dini bir cemaate karşı operasyon yok' Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Alihan Kuriş suç örgütü'ne yönelik soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu, tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon" dedi.
Operasyonların odağındaki cemaatten dikkat çeken hamle: Süleymancılar Ankara'ya akın etti
Operasyonların odağındaki cemaatten dikkat çeken hamle: Süleymancılar Ankara'ya akın etti Süleymancılar ismiyle anılan cemaat, liderleri Alihan Kuriş ve derneklerine yönelik 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonların ardından Ankara'daki Millet Parkı'nda toplandı.
Süleymancıların lideri Kuriş’e ‘suç örgütü’ suçlamasıyla cemaatten ayrı tutularak operasyon düzenlendi
Süleymancıların lideri Kuriş’e ‘suç örgütü’ suçlamasıyla cemaatten ayrı tutularak operasyon düzenlendi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’e cemaatten ayırarak, suç örgütü kurma iddiasıyla operasyon düzenledi. Kuriş dahil 33 kişi gözaltına alındı. Örgütle bağlantılı 33 şirkete kayyım atandı. Örgütün organize ettiği paranın 100 milyar TL'yi aşan bir miktar olduğu belirtiliyor. Ancak yargı Diyanet’in Süleymancılar hakkındaki uyarılarını görmezden geldi. Diyanet’in gizli tarikatlar raporunda; “Yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için gerekli incelemelerin yapılması, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Cemaatin Türkiye genelinde bölgeler bazında ‘kolordu kumandanlığı’ ismi altında yapılandıkları öne sürülmektedir” uyarıları yapılıyordu.