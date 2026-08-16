Alihan Kuriş ve Başaran Aksu üç gün aynı hücrede kaldı: 'AKP ile davranmadığımız için operasyonu yaşıyoruz' demiş

Bağımsız Maden-İş Sendikasının, Yıldızlar SSS Holdinge bağlı Elazığ Eti Gümüş ve Doruk Madencilikte çalışan işçilerin alacaklarının ödenmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürdüğü eylemde gözaltına alınan Başaran Aksu, cumartesi sabahı 3 günlük gözaltının ardından serbest bırakıldı.

Başaran Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süleymancılara yönelik soruşturma kapsamında 13 Ağustos Perşembe günü gözaltına alınan cemaatin lideri Alihan Kuriş ile 3 gün boyunca aynı hücrede kaldığını açıkladı. Aksu, Kuriş'in AKP ile birlikte davranmadıkları için operasyonu yaşadıklarını söylediğini ve "Artık ben de solcuyum" dediğini aktardı.

"AKP İLE DAVRANMADIĞIMIZ İÇİN..."

Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuriş'in söylediklerine de yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Alihan Kuriş ile üç gün aynı yerde kaldık. Hücrede Gökay Başkan ile attığımız sloganlar sonrası tanıştık. Sünniliğin rejimler ve ulema düzeyinde Amerika ve İsrail çizgisinde olması tezimize önce karşı çıksa da kabul etti. AKP ile davranmadıkları için operasyonu yaşıyoruz dedi."

Kuriş'in "'Çıkarsam sizlerle tartışmak, konuşmak istiyorum, artık ben de solcuyum" dediğini belirten Aksu, buna karşılık olarak kendisinin de "Biz solcu değiliz, işçi sınıfı devrimcileriyiz" yanıtı verdiğini kaydetti. Aksu, "Müritleri ona hücrede bile bir peygamber gibi davranıyor, tasfiyesi kaçınılmaz. Ve farkındalar durumun" yorumunda bulundu.