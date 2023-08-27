Yayınlanma: 27.08.2023 - 17:23

Güncelleme: 27.08.2023 - 17:23

Alim Karaca hakkında çıkan haberlerin ardından Alim Karacan'ın kim olduğu merak edildi. Alim Karaca kısa sürede gündem oldu. Peki, Alim Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hangi partiden?

ALİM KARACA KİMDİR?

Alim Karaca, 9 Temmuz 1973 yılında Fethiye'de doğdu. Eğitimine Kumluova İlkokulu'nda başladı, ortaokul ve liseyi İstanbul, Beylerbeyi'ndeki H. Ömer Sabancı okullarında, yükseköğrenimini ise Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

Siyasi kariyerine İstanbul'da lise öğrencisi olduğu dönemde, CHP Gençlik Kollarında başladı. Muğlaya dönerek 2009–2014 yılları arasında Kumluova Belediye Başkanlığı yaptı. Hâlen bölgede tarımla uğraşıyor. İstanbul'daki öğrencilik yıllarında lisanslı sporcu olarak Enka Kulübü'nde voleybol oynadı.

ALİM KARACA EVLİ Mİ?

Alim Karaca, evli ve 2 çocuk sahibidir.

ALİM KARACA'YA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, üzerinde belediye başkanı Alim Karaca adı ile belediye logosunun yer aldığı Türk bayraklarının tasarlanıp, reklam panolarına asılmasına ilişkin adli ve idari işlem başlatıldı. Konuya ilişkin ise Fethiye Belediyesi'nden açıklama geldi. Açıklamada "İlgili reklam şirketiyle herhangi bir görsel ve tasarımı paylaşılmamış, jest amacıyla yapılan bayrak görselleri için asılmadan önce tarafımızdan onay istenmemiştir." denildi.