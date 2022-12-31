Altılı masada çok aday tartışması: 'Siyasi yasağa' karşı hamle

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

6’lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı göstereceğine ilişkin ilk vurgu, liderlerin 21 Ağustos’ta yaptığı toplantı sonrası ortak imzalarıyla yayımladığı bildiride yer aldı. Bildiride, “Milletimiz emin olsun; ortak cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır” denildi.

Liderler 2 Ekim’de başladıkları ikinci tur görüşmelerinde yine imza attıkları metinde “ortak aday” vurgusu yaptı. Buna karşın, partilerden geçtiğimiz haftalarda “çoklu aday” sinyalleri verildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hafta başında çoklu aday ihtimaline ilişkin “Her olasılık olabilir. Benim düşüncem, tek adayla seçime gitmek lazım. Çok da olur. Tartışılabilir” dedi. Önceki gün ihtimali tekrar yorumlayan Kılıçdaroğlu, “6’lı masada birisi gelir konuşursa konuşuruz” değerlendirmesini yaptı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen siyasi yasak cezası üzerinden “Madem ki bir oyun oynanıyor. Bu oyunun arka planını görüp gerektiğinde 6’lı Masa iki aday da çıkarabilir” dedi.

DEVA VE İYİ PARTİ KARŞI

Buna karşın DEVA Partisi lideri Ali Babacan, önceki gün “Çoklu aday bir strateji değil. Tek, ortak aday çıkarmayı becerememenin doğal sonucu. 6’lı masadaki partiler bir kişi etrafında uzlaşıp ‘Biz hep beraber adayımızın arkasındayız’ diye sapasağlam bir duruş ortaya koyarsa bizim adayımız kazanır” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da çoklu adaya sıcak bakmadıklarını belirtti.

‘HEDEF İLK TURDA KAZANMAK’

Çoklu aday tartışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan masa kurmayları, “İktidarın siyasi yasak gibi hamlelerine karşı her ihtimalin gündemde olduğunu” söyledi. Önceliklerinin ortak aday olduğunu söyleyen kurmaylar, “İlk şıkkımız ortak ve tek aday. Seçimi de ilk turda kazanmak istiyoruz. Çünkü insanların bizden beklentisi büyük ve bunun karşılığını vermemiz lazım. Ancak iktidarın siyasi yasak gibi hamleleri ortada ve seçime kadar daha çok hamle yapacaklar. Biz de bu nedenle her ihtimali düşünüyoruz” diyor.

Bildirilerde daha önce ortak aday vurgusu yapılmasına karşın bu konunun yeniden gündeme gelmesini değerlendiren kurmaylar, “Her ihtimal tartışılabilir, bu doğaldır. Biz 6’lı masanın ve adayının gündem olmasından memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullanıyor.