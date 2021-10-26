Altun: Hükümetimiz, gerektiğinde başka adımlar atmaktan da çekinmeyecektir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'deki 10 büyükelçiliğin yayımladığı açıklamayla ilgili olarak "Hükümetimiz, gerektiğinde ulusal egemenliğimizden asla taviz vermeyeceğimizi gösterecek başka adımlar atmaktan da çekinmeyecektir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 10 ülkenin büyükelçisinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki çıkışıyla ilgili Twitter hesabından 'Teşekkürler Erdoğan' etiketiyle açıklama yaptı.
Altun, yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, Türkiye'deki 10 Büyükelçiliğin yayımladığı kabul edilemez açıklamaya karşı gösterdiği liderliğe minnettarız. Cumhurbaşkanımızın bu saygısız açıklamaya tepkisi, ulusal egemenliğimize bağlılığının ve hassasiyetinin bir sonucudur. Türkiye diğer ülkelerin iç işlerine her daim saygı duymuş, uluslararası hukuk ve teamül doğrultusunda hiçbir zaman yargı süreçlerine karışmamıştır. Diğer ülkelerden, özellikle de müttefik ülkelerden ve ülkemizdeki temsilcilerinden de aynısını bekliyoruz" ifadelerini kaydetti.
"İÇ MESELEYE ÇEVİRENLER..."
Altun, açıklama yapan büyükelçilerin Dışişleri Bakanlığı tarafından uyarıldığını belirterek "Dışişleri Bakanlığımız bu yabancı misyonlara gerekli cevabı vermiş ve kabul edilemez bu davranışları konusunda kendilerini uyarmıştır. Hükümetimiz, gerektiğinde ulusal egemenliğimizden asla taviz vermeyeceğimizi gösterecek başka adımlar atmaktan da çekinmeyecektir." dedi.
Açıklamasında muhalefeti de hedef alan Altun, ifadelerini "Bu diplomatik anlaşmazlığı, siyasi çıkarları için bir iç meseleye çevirenler ise belli ki şaşırmış durumda. Onların 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen bir liderin yolundan gittikleri iddiası akıl almaz bir yalandır. Ulusal egemenliğimiz ve milletimizin güvenliği söz konusu olduğunda tavizsiz bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanımız bir kez daha kimseye boyun eğmedi ve hükümetimizin, ülkemizin egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için gerekeni yapmaya hazır olduğunu bütün dünyaya gösterdi" diyerek tamamladı.
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