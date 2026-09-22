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Anadolu Ajansı'nda 'Tera Yatırım' temizliği: Haberlere ulaşılamıyor

Anadolu Ajansı'nda 'Tera Yatırım' temizliği: Haberlere ulaşılamıyor

22.09.2026 11:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Anadolu Ajansı'nda 'Tera Yatırım' temizliği: Haberlere ulaşılamıyor

Anadolu Ajansı, fon piyasasındaki büyük vurgunun ardından krizin bak aktörlerinden Tera Yatırım'la ilgili haberlerini sildi.

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Sermaye piyasasında 500 binden fazla yatırımcıyı etkilediği belirtilen manipülasyon suçlamasında finans şirketi Tera Yatırım'ın birçok yöneticisi de gözaltına alındı.

Operasyonun boyutlarıyla her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkarken kamuya ait Anadolu Ajansı ise geçmişte Tera Yatırım'la ilgili yaptığı haberleri sildi.

Kullanıcılar, AA'nın geçtiğimiz yıl içinde yaptığı, şirket ve şirketin faaliyetleriyle yaptığı haberlere ajansın internet sitesinde artık ulaşamıyor.

AA'nın internet sitesinde ulaşılamayan haberlerden bazıları şöyle:

"Tera Yatırım, 2026'nın ilk çeyreğinde 20 milyar 192 milyon lira net kar elde etti"

"Tera Yatırım 20. kuruluş yılını kutladı"

"Tera Grup, Pera Yatırım Holding AŞ'ye yatırım yaparak en büyük ortağı oldu

 "Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Başbakan Petteri Orpo ile bir araya geldi."

"Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tezmen'den uluslararası yatırımcılara Türkiye çağrısı"

 

 

İlgili Konular: #Anadolu Ajansı #Tera Yatırım Bankası

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