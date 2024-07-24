'Andımız' paylaşımı sonrası Sudan'a gönderilmişti... Eski Trabzon Emniyet Müdürü, İBB Zabıta Müdürü oldu

Eski Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanı oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 14:21
'Andımız' paylaşımı sonrası Sudan'a gönderilmişti... Eski Trabzon Emniyet Müdürü, İBB Zabıta Müdürü oldu
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Trabzon Emniyet Müdürü iken 'Andımız' paylaşımının ardından Sudan'a gönderilen ve oradan da emekliliğe ayrılan Metin Alper, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanı oldu.

2021 yılında Trabzon Emniyet Müdürü iken Danıştay'ın 'Öğrenci Andı'nı kaldırma kararının ardından yapılan bir operasyonda ele geçirilen maddelerin sergilendiği standa mermiler ile 'Andımız' yazılması sosyal medyada gündem olmuştu. Alper, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün 'Andımız' paylaşımı sonrasında ilk kararname ile Sudan'ın Hartum kentine ateşe olarak atanmıştı.


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