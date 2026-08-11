Ankara'da madencilerin eylemi öncesi yasak kararı!

Bağımsız Maden İş Sendikası, Ankara'da bugün saat 11.00'de yeniden Enerji Bakanlığı önünde olacaklarını duyurmuştu. Ancak Ankara Valiliği duyuruya karşılık yasak kararı aldı.

Valilik açıklaması şöyle:

"İlgi sayılı oluru ile Eskişehir İli Mihallıççık ilçesinde bulunan Yıldızlar Holding’e bağlı Doruk Madencilik ve Elazığ İli Maden İlçesinde bulunan Eti Krom isimli maden işletmelerinde, ücretlerini alamadıkları iddiasıyla İlimizde bir çok kez farklı sendikal grupların organizesinde eylem yapan işçi gruplarının, yine sendikalara ait farklı sosyal medya hesapları üzerinden "10.08.2026 Tarihine Kadar Maaşlarının Ödenmemesi Durumunda Ankara İline Gelerek Eylem Yapacakları" yönünde bilgiler alındığı, ayrıca halen Türk-İş'e bağlı Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından 31 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ilimizde eylemlerine devam ettiği,

Eylem yapılan/yapılmak istenilen yerlerin, ilimiz Çankaya ilçesinde bir çok kamu kurum ve kuruluşunun bulunması, kamu hizmetinden faydalanmak amacıyla çok sayıda vatandaşın bu kurumlara iş ve işlemler için gelip/gittikleri, bu nedenle yoğun bir insan sirkülasyonu olacağından dolayı vatandaşların günlük yaşamlarını aşırı ve katlanamaz derecede zorlaştıracağından dolayı;

Söz konusu eylem ve etkinlikler ile ilgili olarak, İlimiz genelinde açık ve kapalı alanda yapılabilecek her türlü toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. eylem ve etkinlikler, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi ile 5442 Sayılı Kanun'un 11/C maddesi kapsamında, 09 Ağustos 2026 Pazar günü saat 08.00'dan 23 Ağustos 2026 günü saat 23.59'a kadar (15 gün) süre ile yasaklanmıştır."

NE OLMUŞTU?

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçileri, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesi talebiyle dün bir kez daha Ankara'da eylem yapmak istemişti. Ancak işçiler polis müdahalesiyle karşılaşmıştı. Bağımsız Maden İş Sendikası'nın açıklamasında, müdahalede 80 madencinin gözaltına alındığı duyurulmuştu. İşçiler daha sonra serbest bırakılmıştı.