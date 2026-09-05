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Ankara'da NATO'yu protesto eden HKP üyelerine dava açıldı: 'Savunmalarına itibar edilemez'

Ankara'da NATO'yu protesto eden HKP üyelerine dava açıldı: 'Savunmalarına itibar edilemez'

5.09.2026 16:39:00
Güncellenme:
Aytunç Ürkmez
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Ankara'da NATO'yu protesto eden HKP üyelerine dava açıldı: 'Savunmalarına itibar edilemez'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 36. NATO Zirvesi'ni protesto eden 19 Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi hakkında "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan, 4 üye hakkında ise ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan dava açtı.

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36’ncısı 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında kentte edata sıkıyönetim önlemleri alınmış ve 13 günlük eylem yasağı ilan edilmişti. Ancak sol-sosyalist parti ve kurumlar o dönem eylem yasaklarına karşın NATO karşıtı eylem düzenlemişti.

Bu kapsamda TKP ve HKP ayrı ayrı olarak 5 Temmuz’da; TİP, EMEP, EHP, Devrim Partisi, Halkevleri ve Kızılbayrak Kurtuluş ve Dikmen’de eşgüdümlü olarak 7 Temmuz’da eylem gerçekleştirdi. Söz konusu eylemler kolluk kuvvetlerince sert bastırıldı ve yüzlerce yurttaş gözaltına alındı.

230 YURTTAŞ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu eylemler kapsamında 230 yurttaş gözaltına alınmıştı. Söz konusu yurttaşlar ise NATO Liderler Zirvesi’nin tamamlanmasına denk gelecek şekildi 4 gün boyunca nezarethanede bekletilmesinin ardından adliyeye sevkleri yapılmıştı. Söz konusu yurttaşlar adliye işlemlerinin ardından hiçbir cezai işlem görmeden serbest bırakılmıştı.

HKP'LİLERİN İDDİANAMELERİ HAZIR

Söz konusu yurttaşlara ilişkin iddianamaler de tamamlanmaya başladı. Böylece ilk olarak HKP’nin 5 Temmuz’da Birinci Meclis önünde düzenledikleir eylem kapsamına aralarında avukatlar da olan 19 yurttaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama”, 4 üye hakkında ise ayrıca “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan iddianame hazırladığı öğrenildi. 

"İZİNSİZ TOPLANMA ÇAĞRISI YAPILDI"

İddianamede; NATO Zirvesi öncesinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Ankara Valiliği’nin almış olduğu açık alanlara yönelik eylem yasağına karşın HKP’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla “izinsiz toplanma çağrısı yapıldığı” ileri sürüldü. Yurttaşların parti bayraklarıyla yaptıkları eyleme yönelik polisin “dağılın” ihtarına ve “verilen makul süreye uymadığı” gerekçesiyle “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama”, bazı parti üyelerinin ise polis barikatını zorladıkları gerekçesiyle “görevi yaptırmamak için direnme” suçunu işledikleri isnat edildi.

CEZALANDIRMALARI İSTENDİ

İddianamede; 19 yurttaşın benzer nitelikte savunma verdiği kaydedilerek; “Demokratik haklarını kullandıkları beyan ettikleri anlaşılmış olsa da görüntü kayıtları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamından şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işledikleri anlaşıldığından savunmalarına itibar edilmediği anlaşılmıştır” denilen iddianamede, parti üyelerinin ilgili suçlardan cezalandırılmaları talep edildi. 19 HKP’li yurttaş, iddianamenin kabulüyle birlikte önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İlgili Konular: #NATO #Halkın Kurtuluş Partisi

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