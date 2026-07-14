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Ankara'da 'Reşo Ağa' operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 'Reşo Ağa' operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

14.07.2026 09:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ankara'da 'Reşo Ağa' operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan ve suç örgütü lideri olduğu belirtilen Özkan Aydemir ile birlikte hareket ettiği tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 15 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelinde kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan suç örgütü lideri Özkan Aydemir ve birlikte hareket ettiği tespit edilen toplam 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin müştekileri silahla tehdit ederek paralarını veya gayrimenkullerini gasp ettikleri ve yağma suçunu işlediklerinin tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, düzenlenen operasyonla 15 şüphelinin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

İlgili Konular: #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı #suç örgütü

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