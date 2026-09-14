Ankara Milletvekili Adnan Beker, MEB'e okul bağışladı

Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, Ankara Valiliği ile yapılan protokol kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı'na "Hacı Çelebi ve Döndü Beker Anadolu Lisesi ve Bilim ve Sanat Merkezi"ni bağışladı. Okul, düzenlenen törenle yeni eğitim-öğretim yılına başladı. Törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Anne ve babasının adını taşıyan okulun açılışında konuşan Ankara Milletvekili Beker, eğitimin önemine dikkat çekerek, “Bugün güzel bir günde, öğrencilerimizle beraber, rahmetli babamın ve annemin adına yaptırdığımız bu okulda inşallah memleketimize, ülkemize hayırlı evlatlar yetişir. Ülkemize hizmet eden, cumhuriyetçi, Atatürkçü, ülkemizi ileriye ve ebediyete taşıyacak evlatlarımız buradan mezun olur” dedi.

'HER ŞEYİYLE BEN İLGİLENECEĞİM'

Yavaş ile eski Ankara Valisi Vasip Şahin’e okulun açılış sürecindeki katkıları dolayısıyla teşekkür eden Beker, okulun kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle ifade etti: “Rahmetli babam buranın temelini görmedi. Bu okul, ben var olduğum müddetçe bana emanettir. Her şeyiyle ben ilgileneceğim. İnanıyorum ki anamın, babamın adı burada yaşayacak. Sizler de Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti ebediyete taşıyarak vatana, millete hayırlı evlatlar olacaksınız. Bizlerden sonra bizlerin ismi burada geçtiği zaman bizlere de dua edin."

'EN GÜZEL HAYIR, EĞİTİME YAPILANDIR'

Törende Yavaş da konuştu. Okulun Ankara’ya ve eğitim camiasına kazandırılmasının önemine dikkat çekerek Beker’e teşekkürlerini ileten Yavaş; "Buradan Adnan Başkan gibi çağdaş cumhuriyete yakışır gençler yetişeceğine, onların ülkemize ve Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağına inancım sonsuz. Bizler yöneticiler olarak sizlere en iyi okulları, eğitimde en iyi imkanları sağlamak zorundayız. Sizden de başarılı olmanızı bekliyoruz. Adnan Bey'e, anne ve babası adına yaptırdığı bu okuldan dolayı teşekkür ediyorum. Nice yıllar burası Ankara'ya, gençlere hizmet edecek. En güzel hayrın bu olduğuna inanıyorum. Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.