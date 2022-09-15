Ankara’da ‘köylü milletin efendisi’

15 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

Uzmanlar önümüzdeki yarım yüzyılın en önemli konularından birinin gıda olacağında hemfikir. Ülke olarak tarım desteklerinin yeni farkına vardık. Ama en önemli işimiz Ukrayna’dan kalkan hububat yüklü gemileri saymak.

Oysa Ankara’da “Tarım 4.0” diye bir uygulamaya başlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ayrıntılı şekilde anlattı. Tohum, gübre, mazot, fide desteğini... Su kaynakları inceleniyormuş. İlçe ilçe... Beş mobil toprak analiz cihazı alınmış. Daha önce Tarsus’ta görmüştük. Şimdi Başkent’e de gelmiş. Tarlanın başına gidip toprak alıyor, sonra analizini yapıyor, bir gün sonra çiftçinin elinde. Ne ekerse daha verimli olacağını öğreniyor.

Yapılan destekler boşa gitmesin diye önlem de alınmış. Bir üreticiye su hortumu mu verildi, hangi parselde kullanacağı öğreniliyor, uydu ve drone ile keşif yapılıyor. Hortumu tarımda kullanıyor mu, yoksa sattı mı? Destekleri kötü amaçlı kullanan az sayıda kişi de olmuş. Sonraki yıl desteği almaya gittiğinde, “Sana geçen yıl verilen tohumu, ekeceğini söylediğin parsele ekmedin. Artık sana tohum veremeyeceğiz” yanıtıyla karşılaşıyor.

Yavaş, seçim döneminde Ankara’da tarımsal, ağaçlandırma, çiçek, ne varsa hepsini Ankaralı üreticiden karşılayacağı sözünü vermişti. Şimdi orta kaldırımlara ekilen çiçeklerin tamamı Ankara’daki üreticiden alınıyor. Ankara’nın parası, Ankaralıya gidiyor.

Yavaş, kürsüde anlatmaya devam ediyor: “600 küsur milyon TL harcama yaparak Ankaralı çiftçilerin, hayvancılık yapanların 4 milyar 450 milyon TL kazanç elde etmelerini sağladık.”

Rakamlar abartılı değil. Buğday ayrı, arpa ayrı...

Gölbaşı’nda 2 bin 700 dönümlük Tarım Yerleşkesi kurulması planlanıyor. Burada her türlü eğitim, tohum üretimi ve AR-GE yapılacak.

Sulu tarım yapılabilmesi için atıl vaziyetteki altyapı onarılıyor, yeni alanların suyla buluşması için çalışmalar yapılıyor.

Son nokta ise günümüze gayet uygun. Yeni bir mobil uygulama geliştiriliyor. Bu uygulama ile çiftçiler don, kuraklık gibi gelişmelerden önceden haberdar edilecek. Su göletlerindeki su miktarı ölçülecek ve çiftçilere ona göre ekim yapmaları, su gereksinmesinin nasıl eşit kullanılacağı yine uygulama üzerinden bildirilecek.

Kırsal Kalkınma birimindeki yetkililer ile Ankara’nın çiftçileri uygulama üzerinden haberleşecek, iletişim sağlayacak. Bunun adı da “Tarım 4.0” olarak konuluyor.

Yavaş’ın sunum yaptığı salonda çiftçiler de gelmişti. Bu tür tanıtım toplantılarına sanırız ilk kez katıldılar. Çiftçiler, nasırlı elleriyle Yavaş’ı verdiği her örnekte alkışladılar.

Mansur Yavaş sözünü tutuyor, “Ankaralı köylüler milletin efendisi” olma yolundalar...