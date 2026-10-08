Aralarında gazetemiz yazarı Ağırel de var: 3 gazeteci 'şüpheli' sıfatıyla ifade verecek!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetemiz yazarı Murat Ağırel ve gazeteciler İsmail Saymaz ve Şaban Sevinç'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadeleri alınacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan fon soruşturmasına ilişkin olarak basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikle yaptıkları açıklamalar nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verilmiştir."

BALCI VE SEVİNÇ'E GÖZALTI KARARI

Sözcü editörü Mustafa Balcı ve gazeteci Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yedi yatırım kuruluşunu kapsayan fon soruşturmasında adının geçmesi üzerine gazetemiz yazarı Murat Ağırel ve gazeteci İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.