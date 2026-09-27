Aralarında Mustafa Sandal'ın eşi de var... Fon soruşturmasında yeni gelişme: 42 kişinin mal varlıklara 'tedbir' kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre fon soruşturmasında, 42 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı konuldu.

Söz konusu kişiler arasında, ilgili fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 tl para çektiği iddia edilen Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal da bulunuyor.

Mal varlıklarına tedbir kararı konulan kişiler şu şekilde:

"1. Muhammed Yarız

2. Serdar Turhan

3. Abdullah Ercan

4. Melis Sandal

5. Emrullah Ercan

6. Ömer Bedir Çetinel

7. Mustafa Dedik

8. Hakan Yıldız

9. Erdin Özel

10. Enver Geçgel

11. İsmet Öğüt

12. Tarzan Tarık Sarvan

13. Tolga Aydin

14. Ezgi Kaya

15. Burhan Tunç Özkan

16. Mehmet Selçuk Aksoy

17. Turgay Ceylani

18. Rıza Kandemir

19. Cengiz Avcı

20. Furkan Talay

21. Metehan Ülgener

22. Ali Yıldız

23. Kazim Kocapınar

24. Hakan Dıravacı

25. Şeyhmus Yeşilmen

26. Şadi Türk

27. Nihat Kırmızı

28. Mahmut Vural Erkoç

29. Ali Acar

30. Hale Elpe

31. Alim Bilen

32. Ayşe Gökdemir

33. Ercan Çömez

34. Çağlayan Yağcı

35. Feridun Geçgel

36. Mehmet Emre Çamlıbel

37. Caner Bingöl

38. Enes Can Demir

39. Türker Tekten

40. Salih Tuncer Mutlucan

41. Egemen Sönmez

42. Gül Ayşe Çolak"