Aralarında Mustafa Sandal'ın eşi de var... Fon soruşturmasında yeni gelişme: 42 kişinin mal varlıklara 'tedbir' kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre fon soruşturmasında, 42 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı konuldu.
Söz konusu kişiler arasında, ilgili fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 tl para çektiği iddia edilen Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal da bulunuyor.
Mal varlıklarına tedbir kararı konulan kişiler şu şekilde:
"1. Muhammed Yarız
2. Serdar Turhan
3. Abdullah Ercan
4. Melis Sandal
5. Emrullah Ercan
6. Ömer Bedir Çetinel
7. Mustafa Dedik
8. Hakan Yıldız
9. Erdin Özel
10. Enver Geçgel
11. İsmet Öğüt
12. Tarzan Tarık Sarvan
13. Tolga Aydin
14. Ezgi Kaya
15. Burhan Tunç Özkan
16. Mehmet Selçuk Aksoy
17. Turgay Ceylani
18. Rıza Kandemir
19. Cengiz Avcı
20. Furkan Talay
21. Metehan Ülgener
22. Ali Yıldız
23. Kazim Kocapınar
24. Hakan Dıravacı
25. Şeyhmus Yeşilmen
26. Şadi Türk
27. Nihat Kırmızı
28. Mahmut Vural Erkoç
29. Ali Acar
30. Hale Elpe
31. Alim Bilen
32. Ayşe Gökdemir
33. Ercan Çömez
34. Çağlayan Yağcı
35. Feridun Geçgel
36. Mehmet Emre Çamlıbel
37. Caner Bingöl
38. Enes Can Demir
39. Türker Tekten
40. Salih Tuncer Mutlucan
41. Egemen Sönmez
42. Gül Ayşe Çolak"