Aralarında Vahap Seçer de var... Mansur Yavaş'tan Mersin operasyonuna tepki: Fon meselesini hatırlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında üç belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Operasyonun ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yavaş, seçilmiş belediye başkanlarının kaçma veya delil karartma şüphesi olmadığı sürece ifadeye davet edilmesi gerektiğini belirterek, kamu zararı bulunup bulunmadığının Sayıştay denetimleri ve yargılama sonucunda ortaya çıkacağını ifade etti.

“SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARI İFADEYE DAVET EDİLMELİ”

Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile iki belediye başkanı sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Seçilmiş belediye başkanlarının, kaçma ya da delil karartma şüphesi bulunmadığı sürece, yasaya uygun şekilde ifadeye davet edilmeleri gerektiğine inanıyoruz.

Kamu zararı olup olmadığı ise Sayıştay denetimleri ve yargılama sonucunda ortaya çıkacak hukuki bir meseledir ve belediyelerdeki hiçbir evrakın kaybolması söz konusu değildir.

Bugün binlerce insanı mağdur eden fon meselesi başta olmak üzere, kamuoyunun yanıt beklediği çok ciddi iddialar ve kamu zararı tartışmaları varken bir kez daha aynı ilkeyi hatırlatıyorum:

Hukuk herkese eşit uygulanmalıdır.

Çünkü adaletin farklı uygulanması, en büyük zararı hukuk sistemimize verir."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile iki belediye başkanı sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Seçilmiş belediye başkanlarının, kaçma ya da delil karartma şüphesi bulunmadığı sürece, yasaya uygun şekilde ifadeye davet edilmeleri gerektiğine inanıyoruz.

Kamu zararı… pic.twitter.com/bAjkhuWs63 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 1, 2026

NE OLMUŞTU?

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 1 Ekim sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütüldüğü bildirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği ileri sürüldü.

MANSUR YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Mansur Yavaş, 23 Eylül 2026'da CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklamış ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurmuştu.