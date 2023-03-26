Araştırma sonucu ortaya koydu: Türkiye kadınları mecliste istiyor

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 14:37

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 14:37

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, 'Türkiye'nin Nabzı Mart 2023' araştırmasındaki "Kadın ve siyaset" anketinin sonucunu paylaştı. Ankette katılımcılara, "Bir siyasi partide kadın sayısının yüksek olması o partinin daha başarılı olmasını sağlar mı?" sorusu yöneltildi.

EN YÜKSEK "EVET" OYU CHP VE HDP'DEN

24 Haziran 2018 Milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre dağılım ise su şekilde:



AKP seçmeninin yüzde 56,6’sı evet yanıtını verirken yüzde 36,9’u ise hayır dedi.

CHP seçmeni ise yüzde 71,9 evet derken yüzde 23,2 hayır yanıtı verdi.

İYİ Parti: Yüzde 56,2 (Evet), Yüzde 42 (Hayır)

HDP: Yüzde 73,7 (Evet), Yüzde 23,7 (Hayır)

MHP: Yüzde 55,9 (Evet), Yüzde 39,4 (Hayır)

İşte o anket sonucu:

HER 6 VEKİLDEN YALNIZ 1 TANESİ KADIN

2018’de gerçekleşen Genel Seçimlerde 600 milletvekilinin yer aldığı TBMM’de kadın milletvekili sayısı 82’den 96’ya çıkmıştı. Türkiye nüfusunun ise yüzde 47,5'ini erkekler, yüzde 52,5'ini ise kadınlar oluşturuyor. Bu orana karşılık Meclis’teki her 6 vekilden yalnızca biri kadınları temsil ediyor.