Ardahan Valisi'ni 'taytla' hedef alan CHP'li Alp, YENİ Parti'ye nereden saldıracağını şaşırdı: 'Retro bitince önce cuma namazına sonra kulübe gidiyorlar'

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin bisiklet sürmek için giydiği kıyafetinden 'rahatsız' olmuş ve “İçişleri Bakanı ya bu valileri alın ya da bunlara birer asma yaprağı gönderin, asma yaprağı taksınlar’’ ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Alp, bu sefer de sosyal medya paylaşımında YENİ Parti'yi hedef aldı. 'İddialarını' sıralayan CHP'li Alp, şunları yazdı:

"Siyasi Tarihin En İlginç Partisi

Pavyondan Kulübe: Yeni Parti

Dünya siyasi tarihinin en ilginç partisi kuruluyor; 24 saat içerisinde yaşananlar Yeni Partinin geleceği hakkında ibret verici ipuçları ile dolu.

Partiyi ilan etmek için merkür retrosunun bitmesini beklediler, retro bitince önce cuma namazına sonra kulübe gidiyorlar. Böylelikle altı ok gömleğini çıkarıp trolcülük,astroloji ve falcılığı yeni partilerin temel ilkeleri haline getirdiler.

Pavyon kapısında ele geçirmeye çalıştıkları partide yok hükmünde sayılınca kulüplerde kendilerine yeni bir parti kurmuş oluyorlar.

91 CHP milletvekiline yeni parti kurucular listesine imza attırdılar, bu arada atılan imzalardan birinin yeni partinin tüzüğünün ve programına dair olduğu kimsenin umrunda olmadı.

Sahi ne yazıyordu tüzükte?

parti solcumuydu sağcımıydı , siyasi yelpazenin neresinde yer alıyordu, o saate kadar daha belli değildi. Açıkçası imza atan kimsenin umrunda da değildi. Hiç seçime girmeden ana muhalefet oldular, ilk muhalif cümlelerini CHP‘ye karşı kurdular.

Kendileri son güne kadar CHP’nin imkan ve olanaklarını kullandılar, CHP rozetlerini son ana kadar yakalardan çıkarmadılar ama onlara inananlar CHP kimliklerini ülkenin dört bir yanında çoktan makasla kesmeye başlamıştı. Hem niye kesmesinlerdi, nasıl olsa astrologlarına ve falcılarına göre iktidar yakındı.

“Parti tutacak sizi de yeniden milletvekili yapacağız” dedikleri CHP’den apardıkları vekiller giderken kalanlara “Ekimde nasıl olsa geri döneriz” diyorlardı ama giderken babaevine “Allah’a ısmarladık” diyen olmadı. Arkalarına bile bakmadan gittiler grup bütçesindeki parayı da aralarında üleşerek gittiler.

Bütün bunlar olurken rüşvet, zimmet , nitelikli hırsızlık, ihaleye fesat karıştırmak, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından tutuklu bulunan Yeni Pati kurucularının ekip arkadaşları cezaevlerinde partilerinin kuruluşunu gururla ve umutla izlediler.

Öyle ya parti iktidar olacaktı ve dönüp onları da kurtaracaktı.

Aynı saatlerde CHP’yi talan edip gidenler CHP’de kalanlara hain demeye devam ediyordu.

Machiavelli bile bu kalacağını hayal edememiştir.

Ağla sevgili yurdum ağla…"

Siyasi Tarihin En İlginç Partisi

Pavyondan Kulübe: Yeni Parti



Dünya siyasi tarihinin en ilginç partisi kuruluyor; 24 saat içerisinde yaşananlar Yeni Partinin geleceği hakkında ibret verici ipuçları ile dolu.



Partiyi ilan etmek için merkür retrosunun bitmesini beklediler,… pic.twitter.com/XdKkoLh6jT — İnan Akgün Alp (@inanakgunalp) July 24, 2026

Mutlak butlan kararından sonra CHP'de yönetime atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin kurultay çağrılarını karşılıksız bırakmasının ardından Özgür Özel liderliğindeki 91 CHP'li milletvekili istifa etmiş ve YENİ Parti'yi kurmuştu.

Editör notu: Alp''in paylaşımı kendisinin yazdığı şekliyle kopyalanmıştır.