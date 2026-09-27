'Arınma' lafta kaldı! Kılıçdaroğlu, kadına şiddet görüntüleri ortaya çıkan Berhan Şimşek ile yan yana!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, partide 'arınma' yapacaklarını ileri sürmüştü.

Kılıçdaroğlu’nun, Bolu’da düzenlenen kampta, kadına yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktıktan sonra genel başkan yardımcılığı görevinden alınan Berhan Şimşek ile bir araya geldiği görüldü.

'Arınma' lafta kaldı!



Dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu, kadına şiddet görüntüleri ortaya çıkan ve 'naylon fatura' iddialarıyla gündeme gelen Berhan Şimşek ile yan yana!https://t.co/sqnEpBRiIi pic.twitter.com/CJxPDxRgPF — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) September 27, 2026

HEM KADINA ŞİDDET HEM DE NAYLON SİGORTA OYUNU!

Berhan Şimşek’in Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Şimşek, görüntülere ilişkin şunları söylemişti:

"O şerefsizlere söylüyorum buradan, şerefli şerefsizlere. Biri sizin kafanıza tabak atarsa ne yaparsınız? Ben de ayağımı salladım. Komşular duymasın diye alıp içeriye götürmüşüz, biz 'şiddet uygulayan' olmuşuz. Haysiyetsiz, onursuzlar."

Berhan Şimşek’in ayrıca özel şoförü Mustafa Tonbul’a ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet kayıtları da gündeme gelmişti.

SGK belgesinde yer alan bilgilere göre, Tonbul’un sigorta primleri ve maaş ödemeleri Şimşek tarafından değil, birbiriyle bağlantısı bulunmayan çeşitli özel şirketler tarafından karşılandı.