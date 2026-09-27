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'Arınma' lafta kaldı! Kılıçdaroğlu, kadına şiddet görüntüleri ortaya çıkan Berhan Şimşek ile yan yana!

'Arınma' lafta kaldı! Kılıçdaroğlu, kadına şiddet görüntüleri ortaya çıkan Berhan Şimşek ile yan yana!

27.09.2026 18:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Arınma' lafta kaldı! Kılıçdaroğlu, kadına şiddet görüntüleri ortaya çıkan Berhan Şimşek ile yan yana!

Butlan kararıyla göreve geldikten sonra CHP’yi 'arındıracaklarını' söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, kadına şiddet ve naylon sigorta iddialarıyla gündeme gelen Berhan Şimşek ile Bolu kampında bir araya geldi.
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Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, partide 'arınma' yapacaklarını ileri sürmüştü.

Kılıçdaroğlu’nun, Bolu’da düzenlenen kampta, kadına yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktıktan sonra genel başkan yardımcılığı görevinden alınan Berhan Şimşek ile bir araya geldiği görüldü.

HEM KADINA ŞİDDET HEM DE NAYLON SİGORTA OYUNU!

Berhan Şimşek’in Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Şimşek, görüntülere ilişkin şunları söylemişti:

"O şerefsizlere söylüyorum buradan, şerefli şerefsizlere. Biri sizin kafanıza tabak atarsa ne yaparsınız? Ben de ayağımı salladım. Komşular duymasın diye alıp içeriye götürmüşüz, biz 'şiddet uygulayan' olmuşuz. Haysiyetsiz, onursuzlar."

Berhan Şimşek’in ayrıca özel şoförü Mustafa Tonbul’a ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet kayıtları da gündeme gelmişti.

SGK belgesinde yer alan bilgilere göre, Tonbul’un sigorta primleri ve maaş ödemeleri Şimşek tarafından değil, birbiriyle bağlantısı bulunmayan çeşitli özel şirketler tarafından karşılandı.

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