Asu Kaya'dan iktidara 'karma eğitim' ve 'nafaka' yanıtı: 'Son veremezsiniz!'

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Bugün AKP iktidarının kadınlara ve çocuklara bakışını gösteren iki önemli tartışma var. Biri karma eğitim. Diğeri nafaka. Okul hayatı öğretmektir. Birlikte yaşamayı, kadının ve erkeğin eşit olduğunu öğrenmektir. Karma eğitime son veremezsiniz. Nafaka hakkını gasbedemezsiniz" dedi.

Kaya, karma eğitimin kaldırılması ve nafaka tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Asu Kaya, şunları kaydetti:

"Bugün AKP iktidarının kadınlara ve çocuklara bakışını gösteren iki önemli tartışma var. Biri karma eğitim. Diğeri nafaka. İlk bakışta iki farklı konu gibi duruyor ama öyle değil. İkisinin arkasında da aynı anlayış var. Kadını ve kız çocuğunu eşit bir yurttaş olarak görmemek. Önce karma eğitimi ele alalım. Çözülmesi gereken hayati öneme sahip onlarca konu varken yine sadece karma eğitimi bitirmeyi gündeme getiriyorlar. Çocuklar okula aç gidiyor, okullarda yemek sorunu var. Bir yanda öğretmen açığı, diğer yanda atamadığınız öğretmenler var. MESEM'lerde hayatını kaybeden çocuklar var."

"OKUL BİRLİKTE YAŞAMAYI, KADININ VE ERKEĞİN EŞİT OLDUĞUNU ÖĞRENMEKTİR"

"Ama iktidarın gündemi ne? Karma eğitim. Eğitimde bu kadar sorun varken karma eğitimi tartıştırmanızın tesadüf olmadığını biliyoruz. Önce adına STK dedikleri gerici yapılanmalar açıklama yapıyor. Sonra yandaş medya bunu gündeme taşıyor. Ardından iktidar çıkıp 'Bunu tartışıyoruz' diyor.

Biz bu filmi daha önce gördük. Açıkça söylüyorum: Karma eğitimi sonlandıramazsınız. Türkiye Cumhuriyeti çağdaştır, laiktir. Kız çocukları ve erkek çocukları eşittir. Biz kız çocuklarımızın erkek çocuklarıyla aynı sınıfta, aynı okulda, eşit yurttaşlar olarak büyümesini istiyoruz. Çünkü okul sadece matematik, fen bilgisi öğretilen yer değildir. Okul hayatı öğretmektir. Birlikte yaşamayı, kadının ve erkeğin eşit olduğunu öğrenmektir."

"NAFAKA HAKKINI GASP EDEMEZSİNİZ"

"Şimdi gelelim nafakaya. 'Nafaka alan kadınlar zenginleşiyor', 'süresiz nafaka ödeniyor' diye yıllardır hikâyeler anlatıyorlar. Yasa, nafakanın hangi şartlarda bağlanacağını, ne zaman kesileceğini zaten çok net belirtiyor. AKP her fırsatta yoksulluk nafakasına göz dikiyor. Peki göz diktikleri yoksulluk nafakası ne kadar? Ortalama bin 176 TL. Asgari ücretin sadece yüzde 4’ü. Şimdi de 'En az beş yıl' diyorsunuz. Ötesi hâkim kararına bırakılacak. Peki beş yıl sonra ne olacak? Kadın 50 yaşında olabilir. Yıllarca çalışmamış olabilir. Çocuk büyütmüş, mesleğinden kopmuş olabilir. Şiddet görmüş olabilir. Kadının hayatı boşandığı gün hayatı sihirli bir değnekle düzelmeyecek.

Kadını istihdama katın, çocuğuna ücretsiz kreş sağlayın, mesleki eğitim verin, kendi parasını kazansın, sosyal güvencesi olsun. Bakın bakalım o zaman yoksulluk nafakasına gerek kalıyor mu? Bütün bunları yapmadan, kadının elindeki son güvenceye de göz dikemezsiniz. Hiçbir sorumluluğunuzu yerine getirmeden halkı yalanlarla kandıramazsınız. Boşanan kadına 'Başının çaresine bak' diyemezsiniz. Biz kadını erkeğe muhtaç eden değil, ekonomik olarak özgürleştiren bir düzen kuracağız. Çünkü bizim kadın politikamızın merkezinde şu var: Kadın korunacak bir kişi değil, hakları olan eşit bir yurttaştır. Buradan tekrar söylüyorum: Karma eğitime son veremezsiniz. Nafaka hakkını gasbedemezsiniz."