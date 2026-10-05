Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Başkan vekili Güneş dahil 5 kişi tutuklandı

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş dahil 5 kişi tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edildi.

Tutuklama talebiyle sevk edilen isimler şu şekilde sıralandı:

Murat Güneş

Leyla Terzi

Mustafa Anıl Altan

Cihan Karakaş

Halim Bak

Öte yandan, Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Yusuf Karademir, Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Gülsüm Aslan, Ersin Yıldırım, Mehmet Mustafa Karademir ve Murat Korkmaz ise adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

Mehmet Mustafa Karademir'in operasyonlar kapsamında gözaltına alınmadığı ancak ifade sırasında isminin geçmesi üzerine 'şüpheli' olarak beyanı alınıp adli kontrole sevk edildiği öğrenildi.

BAŞKAN VEKİLİ DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Belediye meclis üyesi olan başkan yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse’nin de aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi

Gözaltına alınan isimler şu şekildeydi:

1)MURAT GÜNEŞ- ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ

2)MURAT KORKMAZ- ATAŞEHİR ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI

3)LEYLA TERZİ- ATAŞEHİR BELEDİYE ESKİ BAŞKAN YRD.

4)MUSTAFA ANIL ALTAN- BELEDİYE ÇALIŞANI

5)CİHAN KARAKAŞ- ATAŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

6)GÜLSÜM ASLAN- ATAŞEHİR BELEDİYE ÇALIŞANI

7)AYTEKİN ŞAHİN- BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

8)EKREM KÖSE- *BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

9)EMRAH AYHAN- EMAY YOL YAPI A.Ş- AKTİF ORTAK

10)YAĞMUR KİRAZ- KİRAZ YAPI MİMARLIK- AKTİF ORTAK

11)YUSUF KARADEMİR- KARADEMİR GRUP İNŞAAT- AKTİF ORTAK

12)ERSİN YILDIRIM- ÇY İNŞAAT- PASİF ORTAK

13)HALİM BAL- PELİKE İNŞAAT- AKTİF ORTAK