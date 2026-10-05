Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Gözaltındaki 13 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği, menfaat karşılığında ise imar değişikliklerine onay verildiği iddialarının araştırıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

ÖZEL: 'TESLİM OLMAYACAĞIM' DEDİ, EVİNDEN ALDILAR

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Güneş'in gözaltına alınmasına, “Daha bugün sabah… İstanbul’da pırıl pırıl evladımız, Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal’ı almışlardı. 12 farkla öndeydik. Altı belediye meclis üyesini baskıyla, şantajla, parayla yanlarına çektiler geçen hafta. Eşitlik yaptılar güya. Başkan Vekilimize ‘İstifa et, istifa et’ diye baskı yaptılar. Dün açıklama yaptı, ‘Teslim olmayacağım’ diye. Bu sabahleyin gittiler onu evinden aldılar ki milletin vermediği Ataşehir’i alacaklar, milletin vermediği İstanbul’u alacaklar ve Tayyip Erdoğan kazanmış olacak” ifadeleriyle tepki göstermişti.