'Atina' iddiası gündem olmuştu: Nagehan Alçı'dan açıklama geldi
Nagehan Alçı, eşi Rasim Ozan Kütahyalı ile Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir bankada görüldüğü iddiaları üzerine açıklama yaptı.
Gazeteci Serdar Cebe, sosyal medya hesabından Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir bankada görüldüğünü duyurmuştu.
"Rasim Ozan (Galatasaray formasıyla) ve eşi Nagehan Alçı'nın Atina'da Optima Bank'ta ne işi var (salı saat 9:30 -10:00 arası)" diye yazan Cebe, “Acaba ev mi alıyorlar. Beyin göçü mü gerçekleşiyor” ifadelerini kullanmıştı.
Cebe'nin paylaşımı üzerine yapılan haberlerin ardından Nagehan Alçı bir açıklamada bulunan Twitter hesabından "Bugün benim doğumgünüm… 45 yaşına bastım" diyen Alçı, "Hem kutlamak, hem de biraz dinlenip saçmalıklardan uzaklaşmak için birkaç günlüğüne senelerdir gelmediğimiz Atina’ya gelmiştik. Bol bol uydurma ama epey de kreatif “haber”ler yapılmış. Sağolsunlar, güzel bir 45. Yaş hediyesi verdiler…" açıklaması yaptı.
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