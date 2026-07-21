Avrupa Demokratları’ndan Özgür Özel’e destek: ‘Tarih, herkesin nerede durduğunu hatırlayacaktır’

CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında yeni parti kuracaklarını resmen açıkladı.

Avrupa Demokratları Partisi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Özel’e desteklerini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Özgür Özel, CHP ile yollarını ayırdı ve partisinin meclis grubunun büyük bir kısmıyla birlikte yeni bir siyasi parti kuracağını duyurdu. Bu çarpıcı adım, CHP’nin seçilmiş yönetiminin yargı eliyle görevden uzaklaştırılmasının ardından geldi. Bu durum, Ekrem İmamoğlu’nun hapsedilmesiyle halihazırda hedef alınan muhalefete ve demokratik çoğulculuğa yönelik bir başka ağır saldırı niteliğindedir.

Avrupa Demokrat Partisi; Özgür Özel’e, Ekrem İmamoğlu’na, yeni partiye ve her şeyden önemlisi Türk halkına en içten dileklerini sunar. Dileriz ki bu yeni başlangıç, Türkiye’nin; Erdoğan’ın özgürlükler üzerindeki amansız baskısı ve demokrasi yerine kişisel iktidarı tercih eden ürkek ve korkak liderlerin suç ortaklığıyla damgalanan karanlık bir dönemden çıkmasına vesile olur.

Tarih, herkesin nerede durduğunu hatırlayacaktır.”