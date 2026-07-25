Avrupa Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu’ndan YENİ Parti'ye destek

Avrupa Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu (HDF), Özgür Özel liderliğinde 91 CHP’li milletvekiliyle kurulan YENİ Parti’ye destek açıklaması yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Türkiye’de demokrasi mücadelesinin öncü gücü olacağına inandığımız Yeni Parti’nin kuruluşunu, Avrupa’daki sosyal demokrat örgütlenmelerin üst kurulu olan Avrupa Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu (HDF) olarak büyük bir heyecan ve umutla karşılıyoruz.

HDF, Türkiye’de halkın demokratik iradesine, tabandan gelen değişim talebine ve özgür, adil, katılımcı seçim süreçlerine her zaman öncelik vermiştir. Bu doğrultuda, Türkiye’de bundan sonra kardeş parti olarak Yeni Parti’yi kabul ettiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

Demokrasi, özgürlük ve sosyal adalet mücadelesinde, halkın desteğini arkasına alarak yola çıkan Yeni Parti’nin Genel Başkanı Özgür Özel ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Türkiye’de demokratik dönüşümün ancak tabandan yükselen güçlü bir irade ile mümkün olacağına inanıyor; bu iradenin Yeni Parti’de somutlaştığını görüyoruz.

Avrupa’daki sosyal demokrat örgütlenmeler olarak, Türkiye’nin demokratik geleceğine katkı sunacak her adımda, Yeni Parti’nin yanında yer alacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”